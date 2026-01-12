Búsqueda en Córdoba: solicitan colaboración para hallar a una adolescente desaparecida

En la provincia de Córdoba, las autoridades judiciales y policiales emitieron una alerta para dar con el paradero de Constanza Baravalle, una joven de 15 años que falta de su hogar en la ciudad de Río Tercero.

Según la Policía, la adolescente se retiró de su vivienda alrededor de la medianoche del domingo con la intención de realizar una caminata y, desde ese momento, no regresó ni respondió a los llamados de su familia.

Buscan a una adolescente de 15 años en Córdoba

De acuerdo a la información oficial, Constanza presenta las siguientes características: 1,55 metros aproximadamente; contextura robusta; tez blanca; ojos marrones; cabello negro y lacio. Al momento de su desaparición, vestía prendas de color negro.

La investigación se encuentra bajo la responsabilidad de la Fiscalía de Instrucción del Primer Turno, dirigida por Cecilia Badino. Tanto el Ministerio Público Fiscal como la Policía de la provincia trabajan de manera coordinada en el operativo de rastrillaje y recepción de testimonios que puedan aportar claridad al caso.

Se solicita a cualquier persona que disponga de información fidedigna sobre el paradero de Constanza Baravalle que se comunique de forma inmediata al 911 o que se contacte directamente con la fiscalía interviniente.