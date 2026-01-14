Tania habló por primera vez luego de su desaparición en el Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba. La mujer de 35 años que había salido por una cita el domingo 11 de enero fue encontrada durante la tarde del martes 13 en la localidad de La Cumbre.

Habló Tania, la mujer que había desaparecido en el Parque Sarmiento de Córdoba

“Qué bueno que me buscaron y encontraron”, expresó la mujer de 35 años cuando vio a su familia, según su hermana Brisa, quien habló con El Doce. Posteriormente, preguntó por el estado de salud de sus cuatro hijos y su padre.

La zona donde encontraron a Tania.

La hermana de Tania contextualizó que estuvo con ella pocos minutos en el hospital local de La Cumbre. “Estaba re asustada, la tenían tapada con frazadas y su ropa está en peritaje”, enumeró sobre la situación de la paciente que se encuentra internada desde esta madrugada en la ciudad de Córdoba.

A su vez, aseguró que su hermana “no está bien” ya que tenía un cuello ortopédico, golpes en la cabeza, el cuello y las piernas. Cabe aclarar que, fue encontrada en un descampado cercano a un cuartel de Bomberos en la localidad a 83 kilómetros de la Capital.