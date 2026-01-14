Vía Córdoba / La Cumbre

“Desorientada”: cómo encontraron a Tania, la mujer que había desaparecido en el Parque Sarmiento de Córdoba

El intendente de La Cumbre, donde hallaron a la madre de cuatro hijos, Pablo Alicio brindó información del caso.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

14 de enero de 2026,

“Desorientada”: cómo encontraron a Tania, la mujer que había desaparecido en el Parque Sarmiento de Córdoba
La mujer había salido por una cita en el Parque Sarmiento de Córdoba el domingo 11 de enero. ( Ramiro Pereyra / La Voz)

Tania Suárez, la mujer que había desaparecido en el Parque Sarmiento de Córdoba, fue encontrada con vida este martes 13 de enero en la localidad de La Cumbre. Este miércoles 14, el intendente de la comuna, Pablo Alicio, contó cómo la hallaron.

Cómo encontraron a Tania, la mujer que había desaparecido en el Parque Sarmiento de Córdoba

“Efectivamente la encontraron boca abajo y desorientada en un terreno baldío a una cuadra del cuartel y de la plaza principal de nuestra localidad”, confirmó Alicio, en diálogo con La Voz.

Encontraron sana y salva a Tania, la mujer cordobesa desaparecida desde el domingo.
Encontraron sana y salva a Tania, la mujer cordobesa desaparecida desde el domingo.

Inmediatamente, ella fue trasladada al hospital de La Cumbre, donde recibió “recibió contención médica y psicológica”. En paralelo, no confirmó si estaba maniatada aunque notificó que ella no contaba con ningún elemento que la identificara.

Se dice que estaba atada pero está todo en etapa de investigación. No tenía ni celular ni documentos, solo una cartera tirada”, enumeró sobre Tania, quien al inicio “tampoco recordaba quién era”.

La información que circuló desde el domingo 11 de enero sirvió para identificarla alrededor de las 18 del martes 13. Por su parte, la fiscal Paula Kelm inició las actuaciones correspondientes y solicitó el registro de cámaras públicas y privadas instaladas en el recorrido desde Córdoba hasta La Cumbre y en la zona alrededor del descubrimiento.

Temas Relacionados

MÁS DE La Cumbre
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS