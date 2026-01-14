“Desorientada”: cómo encontraron a Tania, la mujer que había desaparecido en el Parque Sarmiento de Córdoba

Tania Suárez, la mujer que había desaparecido en el Parque Sarmiento de Córdoba, fue encontrada con vida este martes 13 de enero en la localidad de La Cumbre. Este miércoles 14, el intendente de la comuna, Pablo Alicio, contó cómo la hallaron.

Cómo encontraron a Tania, la mujer que había desaparecido en el Parque Sarmiento de Córdoba

“Efectivamente la encontraron boca abajo y desorientada en un terreno baldío a una cuadra del cuartel y de la plaza principal de nuestra localidad”, confirmó Alicio, en diálogo con La Voz.

Inmediatamente, ella fue trasladada al hospital de La Cumbre, donde recibió “recibió contención médica y psicológica”. En paralelo, no confirmó si estaba maniatada aunque notificó que ella no contaba con ningún elemento que la identificara.

“Se dice que estaba atada pero está todo en etapa de investigación. No tenía ni celular ni documentos, solo una cartera tirada”, enumeró sobre Tania, quien al inicio “tampoco recordaba quién era”.

La información que circuló desde el domingo 11 de enero sirvió para identificarla alrededor de las 18 del martes 13. Por su parte, la fiscal Paula Kelm inició las actuaciones correspondientes y solicitó el registro de cámaras públicas y privadas instaladas en el recorrido desde Córdoba hasta La Cumbre y en la zona alrededor del descubrimiento.