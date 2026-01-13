Apareció con vida Tania, la mujer que había desaparecido en el Parque Sarmiento

Tras dos días de intensa búsqueda, la Policía de Córdoba informó que encontraron con vida a Tania, la mujer de 35 años que estaba desaparecida desde el domingo 11. Había sido vista por última vez en el Parque Sarmiento, en la Capital.

Encontraron con vida a Tania, la mujer perdida en el Parque Sarmiento

Según información policial, la mujer fue hallada en La Cumbre alrededor de las 18.30 de este martes. El hecho se conoció luego de que personal de Bomberos alertó sobre un hombre que apareció en el cuartel de la localidad cordobesa y dijo ver a una mujer al costado del río.

Al llegar al lugar, los oficiales la identificaron y, posteriormente, fue trasladada a un hospital local para su evaluación. La mujer habría enviado a sus allegados algunos mensajes preocupantes, lo que suscitó la búsqueda inmediata. Por el momento, la Policía no dio más información.