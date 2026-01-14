“Envuelta en bolsas”, así encontraron a la mujer que había desaparecido en el Parque Sarmiento

Tania, la mujer que había desaparecido en el Parque Sarmiento de Córdoba, fue encontrada con vida el martes 13 de enero en la localidad de La Cumbre. Este miércoles, el intendente de la comuna, Pablo Alicio, contó cómo la hallaron.

Cómo encontraron a la mujer que había desaparecido en el Parque Sarmiento

“Efectivamente la encontraron boca abajo y desorientada en un terreno baldío a una cuadra del cuartel y de la plaza principal de nuestra localidad”, confirmó Alicio, en diálogo con La Voz. Tras esto, fue trasladada a un hospital de La Cumbre, donde “recibió contención médica y psicológica”.

“Se dice que estaba atada pero está todo en etapa de investigación. No tenía ni celular ni documentos, solo una cartera tirada”, enumeró sobre Tania, quien al inicio “tampoco recordaba quién era”. Con el correr de las horas, las autoridades confirmaron que Tania se encontraba “envuelta en dos bolsas de consorcio”, una en su cuerpo y otra en su cabeza. Asimismo, la habían maniatado boca abajo. Debido a esto, prácticamente no podía moverse ni gritar para pedir ayuda.

Por su parte, la fiscal Paula Kelm inició las actuaciones correspondientes y solicitó el registro de cámaras públicas y privadas instaladas en el recorrido desde Córdoba hasta La Cumbre y en la zona alrededor del descubrimiento. Aún no hay detenidos.