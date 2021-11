Una vecina de San Carlos Minas recurrió a la medida extrema de atarse con una soga a una de las puertas de la Municipalidad, en señal de protesta ya que dice que no recibió ayuda para viajar a realizarse una sesión de quimioterapia.

Al no recibir fondos para pagar el combustible y poder viajar, María de los Ángeles González se ató con una soga al cuello en la reja del portón, en un reclamo que explicó así: “en contra del intendente Cristian Frías quien se negó a facilitarme el combustible para poder viajar a las 4 de la mañana a hacerme la quimio”, dijo a Radio Universidad.

Seguidamente, cargó de nuevo a la figura del jefe comunal “no me dio solución, hice la exposición en la policía. Me estoy manifestando de esta forma porque creo que mi reclamo es justo porque tengo derecho a vivir y no pueden vulnerar mis derechos de esta forma”, sostuvo.