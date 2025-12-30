Salió el fixture del torneo femenino de AFA: Belgrano y Talleres ya tienen fecha para el clásico

El 2025 fue un año espectacular para el fútbol femenino cordobés. Con Belgrano coronándose como campeón en el Segundo Torneo de Primera División de AFA y accediendo a Copa Libertadores y con Talleres afianzándose en la categoría luego del ascenso.

Las Piratas ganaron el Trofeo de Campeonas en la recordada final ante Newell’s que le dio el pase al torneo continental. Las Matadoras clasificaron a octavos de final y cayeron contra River.

EL FIXTURE 2026 PARA BELGRANOY TALLERES

El lunes 29 de diciembre se dio a conocer el formato y el fixture de los torneos de fútbol femenino de Primera División de AFA. Serán dos torneos de 15 fechas cada uno, a una sola rueda, todos contra todos. Las campeonas de cada torneo se medirán por el Trofeo máximo y definirán a quienes clasifiquen para la Libertadores 2027.

Belgrano vs Newell’s por el Trofeo de Campeones,

En el Segundo Torneo se invertirán las localías. Las Piratas debutarán de visitante ante el Social Atlético Televisión. Las Matadoras serán locales contra Ferro Carril Oeste.

El inicio de la competencia máxima del fútbol femenino está previsto para el 15 de marzo de 2026. El clásico cordobés está pautado para la fecha 9 y, en el primer cruce será local Belgrano y se calcula que se jugará en Alberdi, el 14 ó 15 de junio.

Belgrano vs Talleres en el clásico por la primera fecha de la liga de Fútbol femenino en Alberdi. Foto Javier Ferreyra

FIXTURE PARA BELGRANO Y TALLERES

Fecha 1

SAT vs Belgrano

Talleres vs Ferro

Fecha 2

Talleres vs SAT

Huracán vs Belgrano

Fecha 3

Belgrano vs Independiente

San Lorenzo vs Talleres

Fecha 4

Talleres vs Racing

Unión vs Belgrano

Fecha 5

Belgrano vs San Luis

Newell’s vs Talleres

Fecha 6

Talleres vs Gimnasia LP

Lanús vs Belgrano

Fecha 7

Belgrano vs Boca

Banfield vs Talleres

Fecha 8

Talleres vs River

Ferro vs Belgrano

Fecha 9

Belgrano vs Talleres

Fecha 10

San Lorenzo vs Belgrano

Talleres vs Huracán

Fecha 11

Independiente vs Talleres

Belgrano vs Racing

Fecha 12

Newell’s vs Belgrano

Talleres vs Unión

Fecha 13

San Luis vs Talleres

Belgrano vs Gimnasia LP

Fecha 14

Banfield vs Belgrano

Talleres vs Lanús

Fecha 15

Boca vs Talleres

Belgrano vs River