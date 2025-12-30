Salió el fixture del torneo femenino de AFA: Belgrano y Talleres ya tienen fecha para el clásico

El 2025 fue un año espectacular para el fútbol femenino cordobés. Con Belgrano coronándose como campeón en el Segundo Torneo de Primera División de AFA y accediendo a Copa Libertadores y con Talleres afianzándose en la categoría luego del ascenso.
Las Piratas ganaron el Trofeo de Campeonas en la recordada final ante Newell’s que le dio el pase al torneo continental. Las Matadoras clasificaron a octavos de final y cayeron contra River.
EL FIXTURE 2026 PARA BELGRANOY TALLERES
El lunes 29 de diciembre se dio a conocer el formato y el fixture de los torneos de fútbol femenino de Primera División de AFA. Serán dos torneos de 15 fechas cada uno, a una sola rueda, todos contra todos. Las campeonas de cada torneo se medirán por el Trofeo máximo y definirán a quienes clasifiquen para la Libertadores 2027.
En el Segundo Torneo se invertirán las localías. Las Piratas debutarán de visitante ante el Social Atlético Televisión. Las Matadoras serán locales contra Ferro Carril Oeste.
El inicio de la competencia máxima del fútbol femenino está previsto para el 15 de marzo de 2026. El clásico cordobés está pautado para la fecha 9 y, en el primer cruce será local Belgrano y se calcula que se jugará en Alberdi, el 14 ó 15 de junio.
FIXTURE PARA BELGRANO Y TALLERES
Fecha 1
SAT vs Belgrano
Talleres vs Ferro
Fecha 2
Talleres vs SAT
Huracán vs Belgrano
Fecha 3
Belgrano vs Independiente
San Lorenzo vs Talleres
Fecha 4
Talleres vs Racing
Unión vs Belgrano
Fecha 5
Belgrano vs San Luis
Newell’s vs Talleres
Fecha 6
Talleres vs Gimnasia LP
Lanús vs Belgrano
Fecha 7
Belgrano vs Boca
Banfield vs Talleres
Fecha 8
Talleres vs River
Ferro vs Belgrano
Fecha 9
Belgrano vs Talleres
Fecha 10
San Lorenzo vs Belgrano
Talleres vs Huracán
Fecha 11
Independiente vs Talleres
Belgrano vs Racing
Fecha 12
Newell’s vs Belgrano
Talleres vs Unión
Fecha 13
San Luis vs Talleres
Belgrano vs Gimnasia LP
Fecha 14
Banfield vs Belgrano
Talleres vs Lanús
Fecha 15
Boca vs Talleres
Belgrano vs River