Ronaldo Iván Martínez Rolón debutó como titular en Talleres en la fecha 1 del Torneo Apertura 2026 contra Newell’s. El estadio Mario Alberto Kempes gritó su estreno como goleador, pero también se preocupó por su salida a raíz de una lesión.

El atacante de 29 años, oriundo de Eusebio Ayala, Paraguay, llegó luego de que Talleres comprara la totalidad de su pase a Platense. El último goleador del fútbol argentino ya empezó a pagar con goles su operación.

Ronaldo Martínez se estrenó como goleador en Talleres con festejo a lo Cristiano

Un tiro libre del juvenil Giovanni Baroni desde el sector izquierdo del ataque Matador conectó con la cabeza de Ronaldo Martínez. La potencia de la pelota superó a Gabriel Arias y desató el grito sagrado de la noche del viernes 23 de enero.

¡¡PAGA CON GOLES!! Ronaldo Martínez, flamante refuerzo de Talleres, ganó por arriba y marcó el 1-0 vs. Newell's en Córdoba. ¿PRIMER FESTEJO EN LA T? A LO CR7.



Como su apellido y número de camiseta lo indican, el nuevo jugador de Carlos Tevez celebró como el portugués Cristiano Ronaldo. Pero unos minutos más tarde salió por Valentín Depietri a raíz de una notable molestia física.