Ronaldo Martínez se estrenó como goleador en Talleres con festejo a lo Cristiano

El video con el primer tanto del 77 como jugador del Matador, quien salió por lesión.

Redacción Vía Córdoba

24 de enero de 2026,

Ronaldo Martínez marcó el 1-0 de Talleres ante Newell's en el Kempes. (Javier Ferreyra / La Voz)

Ronaldo Iván Martínez Rolón debutó como titular en Talleres en la fecha 1 del Torneo Apertura 2026 contra Newell’s. El estadio Mario Alberto Kempes gritó su estreno como goleador, pero también se preocupó por su salida a raíz de una lesión.

El atacante de 29 años, oriundo de Eusebio Ayala, Paraguay, llegó luego de que Talleres comprara la totalidad de su pase a Platense. El último goleador del fútbol argentino ya empezó a pagar con goles su operación.

Un tiro libre del juvenil Giovanni Baroni desde el sector izquierdo del ataque Matador conectó con la cabeza de Ronaldo Martínez. La potencia de la pelota superó a Gabriel Arias y desató el grito sagrado de la noche del viernes 23 de enero.

Como su apellido y número de camiseta lo indican, el nuevo jugador de Carlos Tevez celebró como el portugués Cristiano Ronaldo. Pero unos minutos más tarde salió por Valentín Depietri a raíz de una notable molestia física.

