Robo millonario en plena Nueva Córdoba: usaron un pin magnético para ingresar

En las últimas semanas, el barrio Nueva Córdoba ha vivido numerosos casos de inseguridad, principalmente con entraderas a departamentos. Cerca de las 21.15, una joven regresó a su domicilio y advirtió que una de las puertas estaba abierta. Al ingresar, comprobó que había sido víctima de un robo.

Robo millonario en plena Nueva Córdoba

A diferencia de otros asaltos registrados en la capital provincial, en este caso los delincuentes no buscaron dinero en efectivo. El botín consistió en diversos objetos de valor acumulado que, según estimaciones de la víctima, ronda los cinco millones de pesos.

Entre los elementos faltantes se encuentran una consola de videojuegos, una computadora portátil, billeteras, tarjetas de crédito y documentación personal, entre otros objetos de valor. El punto más crítico de la investigación radica en el método utilizado para vulnerar el ingreso. El edificio cuenta con un sistema de seguridad basado en pines magnéticos, los cuales son sumamente difíciles de clonar. Según explicó la damnificada, la única vía regular para obtener estas llaves electrónicas es a través de una solicitud formal a la administración del consorcio.

Esta particularidad llevó a los investigadores y a los propios vecinos a no descartar la participación de un “entregador” o de alguien con acceso a los sistemas de control del edificio. De acuerdo a la víctima, sospechan de una persona que subalquila uno de los departamentos del edificio.