Vecinos del centro de la ciudad denunciaron en las últimas horas robos en edificios de Córdoba. Según el relato de uno de los residentes de un departamento, los ladrones no identificados usan las llaves de acceso, más conocidas como pines.

Denuncian robos en edificios de Córdoba: “Usando el pin de acceso, como si nada”

Los hechos de inseguridad se registraron a principios de este año en el barrio Nueva Córdoba. El primero se gestó alrededor de las 15 del domingo 4 de enero en una construcción ubicada sobre la calle Independencia al 1400.

Los episodios ocurrieron en las calles Independencia y Chacabuco. (Ilustrativa)

“Usando el pin de acceso, como si nada”, dijo uno de los vecinos, en diálogo con El Doce sobre cómo ingresó el malviviente al edificio. Posteriormente, enumeró las acciones: “Tocó un departamento del décimo piso, al ver que no había respuesta pateó la puerta, la rompió y robó pertenencias".

El segundo episodio se registró a las 22.30 del mismo día en un departamento emplazado en la calle Chacabuco al 400. En esta ocasión, dos sujetos ingresaron con una ficha magnética.

Ante este escenario, los residentes de la zona se preguntan sobre cómo los sujetos consiguieron las fichas y quién les brinda información sobre los apartamentos vacíos. Este viernes 9 de enero, Roxy, una víctima que estaba de viaje, contó que le quitaron una computadora y su cámara fotográfica, además de el desorden producto de la búsqueda de dinero.