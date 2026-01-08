Detuvieron en Córdoba al ladrón que atacó a una mujer en Rosario: tenía 13 identidades falsas

Josué Alexis Urquia, de 32 años, fue capturado por la Policía de Córdoba tras un robo en el Parque Sarmiento. El sospechoso era buscado por la Justicia de Santa Fe tras el violento asalto a una empleada de una mueblería el pasado 31 de diciembre.

La detención de Urquia se produjo durante un operativo de control en la capital cordobesa luego de que el delincuente sustrajera un iPhone 13 a una mujer de 44 años. Al ser interceptado, no pudo justificar la procedencia del dispositivo ni desbloquearlo, lo que motivó su traslado a la comisaría. En la dependencia policial, la víctima lo reconoció como el autor del robo.

El hombre atacó a una mujer en una mueblería de Rosario

La peligrosidad de Urquia quedó registrada en las cámaras de seguridad de un local comercial ubicado en la calle Mendoza al 3300, en Rosario. El hecho ocurrió el último día del año, cuando ingresó al comercio simulando ser un cliente. Al ser advertido por la vendedora, una joven de 23 años, se abalanzó sobre ella con extrema violencia.

Según el reporte judicial, el atacante intentó abusar de la trabajadora, quien ofreció resistencia. En medio del forcejeo, Urquia le mordió un dedo, la arrastró del cabello y le propinó múltiples golpes antes de huir con su billetera. La víctima debió ser asistida en un centro de salud local debido a las lesiones sufridas.

Tras la difusión de las imágenes y la denuncia institucional, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, bajo la dirección del fiscal Ramiro González Raggio, emitió un pedido de captura nacional que finalmente se concretó en Córdoba.

Fue detenido en Córdoba, pero tiene antecedentes en cinco provincias

La investigación posterior reveló que Urquia posee antecedentes penales desde el año 2011. Su historial delictivo no se limita a Santa Fe y Córdoba, sino que abarca causas por robo en las provincias de La Pampa, Buenos Aires y Santa Cruz.

Entre sus antecedentes más llamativos figura una detención en 2022 en la terminal de ómnibus de Córdoba por robar dinero a pasajeros. En otro incidente similar ocurrido en un colectivo que unía Trelew con Comodoro Rivadavia, se constató que el delincuente utilizaba 13 identidades falsas para evadir a la justicia.

Actualmente, se encuentra alojado en el complejo carcelario de Bouwer, a disposición de la Fiscalía de Distrito 1 de Córdoba por el robo del celular. Sin embargo, la Justicia de Rosario ya dispuso su traslado a la ciudad santafesina para proceder con la imputación formal por el ataque en la mueblería y otros delitos cometidos en esa jurisdicción.