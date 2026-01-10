Robaron dos depósitos de tres empresas de Córdoba: el valor de lo saqueado

Ladrones todavía no identificados robaron dos depósitos de venta online de empresas de Córdoba. El hecho ocurrió durante la madrugada del viernes 9 de enero y damnificó a tres firmas de la región.

Uno de los propietarios denunció daños y el robo en dos galpones colindantes en la localidad de Justiniano Posse. Las instalaciones están ubicadas sobre la ruta provincial 3 y los malvivientes habrían ingresado por el sector sur, mediante boquetes en las chapas.

Según informó el medio regional La Sudeste, la primera parte de los depósitos es para el área de logística y distribución, la segunda para una fábrica de implementos de gimnasio y la tercera para un depósito de bebidas.

Los ladrones se llevaron tres bicicletas, 12 cajas con bebidas, un taladro a batería, una hidrolavadora sin estrenar, una aspiradora nueva y herramientas específicas para trabajos de tapicería. El valor aproximado de lo robado supera los 4 millones y medio de pesos. La Policía investiga las condiciones alrededor del caso.