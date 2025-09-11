Ricardo Zielinski y el empate de Belgrano: “Es un momento en el que las cosas no salen”

En la previa, Ricardo Zielinski había remarcado que la obligación de Belgrano era jugar y ganarle a San Martín de San Juan, para después sí enfocarse en los cuartos de final de Copa Argentina.

Pero tras el 0 a 0 con los sanjuaninos en Alberdi, el “Ruso” admitió que el equipo, “inconscientemente” lleva un tiempo pensando en el partido con Newell’s el próximo miércoles en San Luis.

“Este es un momento en el que las cosas no salen. No fue un partido bueno en líneas generales. Nos faltó gol. Estamos mal con el gol”, lamentó el entreandor de Belgrano.

Belgrano recibió a San Martín de San Juan en el Gigante de Alberdi. (José Gabriel Hernández / La Voz)

“Pasamos cerca pero no pudimos convertir. Otro partido que no nos deja conforme. No se gana, queremos ganar y darle a la gente un buen resultado”, añadió.

BELGRANO SE ENFOCA EN COPA ARGENTINA

Ahora sí con la Copa Argentina en el horizonte, y el afán de clasificar a semifinales, Ricardo Zielinski indicó: “Pienso que sí vamos a tener una buena actuación en el partido que viene (ante Newell’s). Es el partido que inconscientemente venimos esperando desde hace tiempo”.