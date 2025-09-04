Zielinski y lo que viene para Belgrano: cómo enfocarse en San Martín, con la expectativa por la Copa

Cumplida una rueda desde que asumió en Belgrano en su regreso a Alberdi, Ricardo Zielinski todavía está rumiando la bronca por los dos traspiés seguidos en el Clausura. Sabe que la obligación es ganarle a San Martín de San Juan en la reanudación del torneo, pero también que todos miran más allá: Newell’s por cuartos de final de Copa Argentina.

“Lo que se debe entender es que los primeros que sufrimos cuando no se da un resultado, se pierde o no se juega bien, somos nosotros porque queremos ganar todos los partidos y darle alegrías a la gente. Pero el fútbol es así”, asumió el DT Celeste.

Ricardo Zielinski luego del entrenamiento de Belgrano en Villa EsquiúFoto: Pedro Castillo / La Voz

En pleno recesos, realizará ajustes para los dos exigentes compromisos que se vienen: intentar volver al triunfo como local ante los sanjuaninos, que se se juegan la permanencia, y buscar el pasaje a semifinales de la copa.

Defensa y Justicia vs Belgrano de Córdoba. (Fotobaires) Foto: FOTOBAIRES Fecha 7 Torneo Clausura Liga Profesional.

“Permanentemente estamos viendo los partidos de San Martín de San Juan y, paralelamente, los de Newell’s para el cruce por Copa Argentina. A veces no se ve, pero los entrenadores tenemos que estar en largas ocasiones trabajando ‘24 por 24“, señaló el ”Ruso".

Belgrano recibió a Central Córdoba en el Gigante de Alberdi por la Liga Profesional. (Pedro Castillo / La Voz)

LO PRIMERO PARA BELGRANO

El Mundo Belgrano se ilusiona con llegar más lejos en Copa Argentina, y cuentan los días para el duelo con Newell’s, el 17 de septiembre en Villa Mercedes, San Luis. A su estilo, Ricardo Zielinski se muestra más moderado.

“Nosotros tenemos otra obligación, que es la de pensar en el próximo partido, jugarlo y ganarlo. Después será con todo, apuntándole a la Copa Argentina. Pero todos los partidos serán jugados con la atención que se merecen", aseguró.

Ricardo Zielinski luego del entrenamiento de Belgrano en Villa EsquiúFoto: Pedro Castillo / La Voz

“Cuándo se dice que este partido lo gano o al otro lo pierdo… son todas mentiras, en este fútbol argentino no es tan fácil. No se puede pensar de antemano que sos mejor que el rival. Porque no lo sos. Nosotros fuimos a San Martín la rueda pasada pensando en hacer un gran partido y nos ganaron bien”, recordó.