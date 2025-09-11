Resumen de TV de Belgrano y cómo quedaron con Talleres en las tabla, por el empate ante San Martín

Belgrano abrió la octava fecha del Torneo Clausura, tras el receso por Eliminatorias, con la expectativa de retomar el triunfo luego de tres partidos, y mezclarse otra vez con los de arriba. Fue un opaco 0 a 0 con San Martín de San Juan, competidor directo de Talleres por la permanencia.

El equipo de Ricardo Zielinski acumula cuatro fechas sin triunfos en el torneo, con dos derrotas, dos empates y apenas un gol convertido. Con toda la fecha por jugar está a cinco puntos del líder Barracas Central (14), en esos primeros puestos de la tabla que ocupan además Central Córdoba (13) y Boca (12).

En cuanto a los que ingresan a octavos de final, el que más al alcance de Belgrano es Banfield, un punto arriba con 10. Después vienen Huracán con 11 y Estudiantes con 12.

Belgrano recibió a San Martín de San Juan en el Gigante de Alberdi. (José Gabriel Hernández / La Voz)

EL EMPATE DE BELGRANO Y CÓMO AFECTÓ A TALLERES

Con el 0 a 0 entre Belgrano y San Martín, la pelea en la zona roja del descenso se pone más intensa. Con este resultado los sanjuaninos alcanzaron a Aldosivi y a Talleres, los tres últimos de la tabla anual con 18 unidades.

Talleres vs. San Martín de San Juan Foto: Pedro Castillo / La Voz

De todos modos el “Verdinegro” continúa como colista en los promedios, por los que estaría perdiendo la categoría. Talleres vistará este domingo a Tigre, mientras que Aldosivi, ahora con Guillermo Farré como entrenador, va contra Samiento a Junín.