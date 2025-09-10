De pedir trabajo en las redes a ser DT en la Serie A: la historia del entrenador de Mariano Troilo

Mariano Troilo dejó Belgrano para dar su siguiente paso como futbolista profesional en el Parma de Italia. Carlos Cuesta lo esperó con los brazos abiertos y con una particular historia que lo convirtió en el entrenador más joven del actual formato de la Serie A.

La historia del entrenador de Mariano Troilo, exjugador de Belgrano

El director técnico nació el 29 de julio de 1995 en Palma de Mallorca, España. Su camino futbolístico inició a los 14 años gracias a su padrino. El familiar lo eligió para entrenar a los alevines del club Santa Catalina. A los 18, dejó su ciudad natal y emigró a Madrid para estudiar la carrera de Ciencias del Deporte.

El entrenador de 29 años asumió las riendas de Parma.

En una zona desconocida, recurrió a las redes sociales y le escribió a todos los entrenadores que encontró en los clubes de la capital de España para conseguir un puesto de trabajo. “La gran mayoría no respondían, hasta que uno sí lo hizo”, reconoció Cuesta sobre Federico Cherubini.

Cuesta tuvo la suerte de dar otros primeros pasos en el Colchonero. Sus buenas actuaciones en categorías inferiores llamaron la atención de Cherubini, el por entonces directivo de la Juventus que lo incorporó al equipo sub-17 en 2018.

El entrenador de Mariano Troilo fue la mano derecha de Mikel Arteta

Pero en 2020 se le dio una oportunidad soñada, el español Mikel Arteta lo eligió para el cuerpo técnico de su Arsenal. Paso a paso, se ganó la confianza del exvolante que lo tuvo como segundo al mano.

Carlos Cuesta fue la mano derecha de Mikel Arteta en Arsenal.

Finalmente, este año, Cherubini, ahora consejero delegado del Parma, lo contactó para tomar las riendas técnicas del conjunto de Italia. Con sus 29 años, se convirtió en el entrenador más joven de la actual Serie A.

“Me siento realmente honrado de formar parte de la historia de un gran club italiano con presencia internacional. Imagino que mi edad puede sorprender a muchos, pero… la edad es sólo un número”, aseguró en su presentación oficial.