Belgrano empató con San Martín (SJ), mirando de reojo la Copa Argentina

En la reanudación del Clausura de la Liga Profesional, en Alberdi Belgrano enfrentó a San Martín de San Juan. El Pirata buscaba volver al triunfo después de tres fechas con dos derrotas seguidas y un empate, ante un rival directo de Talleres en la zona roja del descenso. Y no pudo romper el cero en el Gigante, en un partido apenas discreto. Antesala del duelo por Copa Argentina con Newell’s.

Este partido será observado por Talleres, que está en zona de descenso, ya que el equipo cuyano está último en la tabla anual y en la de promedios. Un triunfo del Pirata favorece a las aspiraciones de la T.

ASÍ FUE EL PRIMER TIEMPO DE BELGRANO

Sin el “Chino” Lucas Zelarayán, preservado para el duelo de Copa Argentina, se repartieron la creación entre el movedizo Julián Mavilla y un Ulises Sánchez reaparecido entre los titulares.

La más concreta del “Pirata” en el primer tiempo para abrir el marcador la tuvo Nicolás Fernández. Pero el “Uvita” extravió el gol, y el palo le cerró la puerta del arco.

AH, NO... ¡¡COMO NO FUE GOL DE UVITA!! ¡¡BELGRANO SE PERDIÓ EL 1-0 ANTE SAN MARTÍN DE SAN JUAN!!



San Martín, al que no le queda otra que ganar todo lo que pueda por estar último en las dos tablas que determinan los descensos, también creo peligro, con un cabezazo del “Pulpito” González, con la pelota que superó a Thiago Cardozo pero se estrelló en el travesaño.

¡AHORA EL PALO JUGO A FAVOR DEL PIRATA! El poste le negó el 1-0 de San Martín de San Juan al Pulpito González.



BELGRANO NO PUDO ROMPER EL CERO

En la segunda parte Belgrano asumió el peso del partido y fue a buscar el arco de Borgogno con más decisión, ante un adversario que se replegó, apegado al empate.

Belgrano recibió a San Martín de San Juan en el Gigante de Alberdi. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Más allá de las intenciones el “Pirata” no encontró los caminos y San Martín se abroqueló con un cerco infrancable para el ingresado Lucas Passerini, todavía lento y sin la pólvora del gol, y el peruano Reyna, quien amaga más de lo que concreta.

¿Y ACÁ QUÉ PASÓ? Todo Belgrano pidió penal sobre Reyna... ¿Qué te pareció?



En una de las últimas, ya en tiempo de descuento, Reyna cayó en él área y el reclamo fue que le tocaron el pie de apoyo. Pero Andrés Merlos, de frente a la jugada, dejó seguir. Y no habría tiempo para más.

CÓMO LLEGA BELGRANO AL PARTIDO ANTE SAN MARTÍN DE SAN JUAN

El equipo de Ricardo Zielinski quiere volver a sumar de a tres para no seguir perdiendo terreno en la lucha por ingresar entre los ocho primeros y para llegar con el ánimo bien arriba al juego del miércoles 17, a las 18 ante Newell’s, en San Luis, por los cuartos de final de Copa Argentina.

El abrazo de Gabriel Compagnucci a Franco Jara que convirtió de penal para Belgrano ante Defensa y Justicia

Para este juego ante los sanjuaninos no tendrá a Lucas Zelarayán que viajó a jugar Eliminatorias Europeas con la Selección de Armenia ante Portugal el jueves pasado y, ante Irlanda, el martes.

Ricardo Zielinski luego del entrenamiento de Belgrano en Villa EsquiúFoto: Pedro Castillo / La Voz

Volverá al equipo titular Lisandro López luego de cumplir con la fecha de suspensión por su expulsión en la derrota celeste ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

CÓMO LLEGA SAN MARTÍN AL PARTIDO ANTE BELGRANO

El equipo dirigido por Leandro Romagnoli sumó 17 puntos en el año y ocupa el último lugar en la tabla anual. Lo mismo le ocurre con la de los promedios y tiene el riesgo de perder la categoría.

Talleres vs. San Martín de San Juan Foto: Pedro Castillo / La Voz

Los cuyanos tienen varias incógnitas en la formación que dispondría el entrenador para visitar a los cordobeses en el estadio Julio César Villagra de barrio Alberdi.

FORMACIONES DE BELGRANO Y SAN MARTÍN DE SAN JUAN

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Federico Ricca; Ulises Sánchez, Santiago Longo, Rodrigo Saravia y Julián Mavilla; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde y Lucas Diarte; Sebastián Jaurena y Nicolás Watson; Marcos Iacobellis, Sebastián González y Federico González; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.