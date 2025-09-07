Belgrano: volvió al gol en el triunfo de Godoy Cruz y del Pirata dijo: “Estoy pendiente de...”

Godoy Cruz tomó aire para despegarse del fondo de la tabla anual, en la que un competidor directo es Talleres, con la victoria sobre el campeón Platense. Con un gol de Daniel Barrea, delantero surgido en Belgrano.

“Se cumplen dos años de mi salida de Belgrano para jugar en Mendoza. Todavía soy joven, pero ahora estoy más maduro en las situaciones para resolver en cancha, estoy más tranquilo", confió en una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Sucesos.

Daniel Barrea creó la oportunidad para el 1 a 1 de Godoy Cruz /Foto: Godoy Cruz

“Belgrano es todo para mí. Fue el equipo que me dio la oportunidad. Generé un vinculo muy fuerte con el club. Estoy pendiente de todo. Por el receso me vine a Córdoba a visitar la familia, y si no era en la Boutique me iba al clásico de Reserva", aseguró Barrea.

"El sueño de todo jugador es crecer progresivamente, algunos dan pasos rapidos, otros más lentos. Contento con mi desarrollo, pero no me conformo, no me pongo varas. Aspiro a más y para eso debo trabajar más.: nadie que laburó poco llego lejos".

La identificación con el “Pirata” la mantiene a flor de piel: “Es un club tan pasional, que te prendés con eso. Te da una gran base de formación y educación; y estaré agradecido toda la vida”.

Daniel Barrea festeja su gol ante Claypole, por la Copa Argentina. Ganó Belgrano 1-0 en Junín. (Prensa Belgrano)

UN TÉCNICO EX TALLERES Y EL DT QUE SE VINO A INSTITUTO

Walter Ribonetto consiguió su primer triunfo en Godoy Cruz desde que asumió. Y Daniel Barrea habló del DT que pasara por Talleres. “A los tres días de asumir me recordó que como técnico de la Reserva nos había ganado 4-1 el clásico en la Boutique. Nos hacemos chistes con Belgrano y Talleres”, comentó.

Ribonetto y un nuevo desafío en el Tomba (Godoy Cruz)

“Estamos trabajando muy bien. Cuando llegó nos tocaron cuatro partidos con rivales de mucha jerarquía, Atlético Mineiro por la Sudamericana, River y Vélez... Estábamos en una mala racha y no podíamos salir. Ya dimos vuelta la página”, resaltó.

Daniel Oldrá, DT de Instituto, en el partido ante Platense. (Ramiro Pereyra / La Voz)

Barrea también fue dirigido por Daniel Oldrá, ahora técnico de Instituto y en un par de fechas rival en Mendoza. “Como delantero anduve bien con él, y cuando se fue Tadeo Allende, con quien tengo una linda amistad, me empezó a utilizar como extremo y me gusta esa función”, expresó.