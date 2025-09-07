Vía Córdoba / Elecciones 2025

Repercusiones en Córdoba por la votación en Buenos Aires: “Es un claro mensaje al Gobierno nacional”

Martín Llaryora, Juan Schiaretti, Myrian Prunotto, entre los que se expresaron ante la dura derrota de Javier Milei.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

7 de septiembre de 2025,

Repercusiones en Córdoba por la votación en Buenos Aires: “Es un claro mensaje al Gobierno nacional”
"La sociedad no quiere más gritos, quiere hechos", expresó Martín Llaryora sobre la dura derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires.

El contundente triunfo del peronismo sobre La Libertad Avanza en las elecciones celebradas en la provincia de Buenos Aires, tuvieron repercusión en Córdoba. El gobernador Martín Llayora y Juan Schiaretti se expresaron la red X (ex Twitter).

“Hoy los bonaerenses dieron un claro mensaje al Gobierno nacional. Sin gestión no hay futuro, nuestra sociedad no quiere más gritos, quiere hechos”, publicó Llaryora.

“Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Pero las familias no llegan a fin de mes, y con discursos de confrontación y división, no se resuelven los problemas”, agregó en su posteo el mandatario provincial.

“Desde el interior productivo, Provincias Unidas tiene mucho para decir y mucho para HACER. El futuro es con producción, trabajo y sentido común. Los sueños de todos están ahí, abracémoslos juntos”, completó.

Temas Relacionados

MÁS DE Elecciones 2025
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS