Repercusiones en Córdoba por la votación en Buenos Aires: “Es un claro mensaje al Gobierno nacional”

El contundente triunfo del peronismo sobre La Libertad Avanza en las elecciones celebradas en la provincia de Buenos Aires, tuvieron repercusión en Córdoba. El gobernador Martín Llayora y Juan Schiaretti se expresaron la red X (ex Twitter).

“Hoy los bonaerenses dieron un claro mensaje al Gobierno nacional. Sin gestión no hay futuro, nuestra sociedad no quiere más gritos, quiere hechos”, publicó Llaryora.

“Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Pero las familias no llegan a fin de mes, y con discursos de confrontación y división, no se resuelven los problemas”, agregó en su posteo el mandatario provincial.

“Desde el interior productivo, Provincias Unidas tiene mucho para decir y mucho para HACER. El futuro es con producción, trabajo y sentido común. Los sueños de todos están ahí, abracémoslos juntos”, completó.