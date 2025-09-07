Axel Kicillof se emocionó al hablar de su hijo mayor y soprendió con una pregunta a su esposa: “¿Qué vamos a...?"

Axel Kicillof votó al mediodía de este domingo en La Plata, en la Escuela Superior de Sanidad, adonde llegó acompañado por su esposa Soledad Quereilhac. Luego, habló con la prensa y sorprendió con algunos datos de color.

Tras las preguntas y respuestas de rigos, hizo algunos comentario de color. Por ejemplo, destacó entre risas el “día soleado” que hizo este domingo, evitando mencionar la conocida expresión “día peronista”, pero con un guiño sobreentendido por todos.

La emoción de Axel Kicillof

Luego, llegó el momento de la emoción, cuando él mismo trajo a colación que su hijo mayor, León, votaba por primera vez este domingo. Enseguida llevó la mirada arriba, desde donde lo miraba su esposa, a quién le hizo un gesto cargado de emoción.

Un periodista le preguntó si lo acompañaría a votar, él afirmó, a la vez que adelantó que se trataría de un acto de índole familiar. Cuando las preguntas pasaron a cómo seguiría su jornada a la espera de resultados, una cronista le preguntó: “¿Qué van a almorzar?“. ”Pensé que me preguntabas a quién íbamos a votar. Dije “‘me quieren hacer pisar el palito’”, dijo el gobernador.

El fuerte resposteo de la esposa de Kicillof en contra de Milei

Enseguida, llegó la pregunta que llamó la atención de muchos: “¿Qué vamos a almorzar, amor?“. La respuesta desde arriba fue negativa, pero Kicillof de todos modos comentó que tras almorzar recibiría la visita de unos amigos para esperar los resultados de las elecciones.

Por la tarde, Soledad Quereilhac fue con los “tapones de punta” en contra del Gobierno nacional, cuando resposteó la historia de un seguidor con un fuerte mensaje: “Cómo no va a odiar Milei a Axel si es literalmente todo lo que él quiere ser y no puede. Académico en serio, con una esposa en serio, con mascotas vivas y existentes, con hijos, con gente que lo quiere en serio”.