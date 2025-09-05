Cómo van a salir las elecciones legislativas de Buenos Aires, según la IA

Las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires definen la renovación parcial de la Legislatura y dejan al descubierto la fuerte puja entre el oficialismo libertario y el peronismo. La IA elaboró una proyección propia a partir de tendencias históricas, encuestas y el comportamiento reciente del electorado.

Predicción de la IA para las legislativas bonaerenses

De acuerdo con el análisis, la inteligencia artificial proyecta un escenario muy ajustado:

Fuerza Patria (peronismo/kirchnerismo): alrededor del 39 %

La Libertad Avanza (LLA): cerca del 36 %

Otros espacios: aproximadamente 20%

El resto del porcentaje se repartiría entre votos en blanco y nulos.

Imagen archivo\u002E Un hombre busca donde votar para las elecciones Primarias para Presidente en la en la ciudad de Buenos Aires\u002E Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni\u002E

Qué significa este resultado, según la IA

Con este panorama, el peronismo conservaría la primera minoría en la Legislatura provincial, mientras que LLA consolidaría su crecimiento en territorio bonaerense, aunque sin lograr imponerse.

La proyección refleja el peso del voto en el conurbano bonaerense, que históricamente favorece al peronismo, frente al avance libertario en el interior y entre votantes jóvenes urbanos.

Si esta tendencia se confirma en los resultados oficiales, la Provincia de Buenos Aires ratificaría su condición de distrito clave para definir el futuro político argentino, marcando un nuevo capítulo en la disputa entre peronismo y libertarios.

De cuánto es la multa por no votar en las Elecciones de Buenos Aires

Si no acudís a presentar el sufragio, y no justificas tu accionar, la multa va desde $1.000 hasta $2.000, según la cantidad de faltas que tengas en anteriores ocasiones. Pero también, aquellas personas que no vayan a votar, podrían tener problemas a la hora de realizar ciertos trámites administrativos.

Cómo pagar la multa por no votar en las Elecciones de Buenos Aires

Entrar al Registro de Infractores al deber de votar en la página web de la Justicia Nacional Electoral. Preguntar si existe alguna infracción y verificar el monto adeudado, que varía según la cantidad de ausencias. pago, que puede ser de forma online mediante tarjeta, homebanking o billeteras virtuales. También es posible pagar de manera presencial en las sucursales del Banco de la Nación Ejecutar el, que puede ser demediante tarjeta, homebanking o billeteras virtuales. También es posible pagaren las sucursales del Banco de la Nación Argentina