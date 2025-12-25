Un hombre recibió un disparo luego de haber mantenido una discusión con la actual pareja de su exmujer. El episodio de inseguridad ocurrió en plena Navidad en Córdoba y terminó con un hospitalizado y un detenido.

Recibió un disparo tras discutir con la pareja de su exmujer en Córdoba

Las primeras informaciones indican que el suceso se desencadenó durante la madrugada de este jueves 25 de diciembre en barrio Villa Urquiza. Un sujeto de 48 años ingresó al Instituto Modelo de Cardiología con una herida de arma de fuego en la cadera.

El hombre fue trasladado al Instituto Modelo de Cardiología de Córdoba, en primera instancia. (Foto: Archivo / La Voz)

El lesionado había sido trasladado desde la esquina de la calle Campichuelo y Costanera Mestre. “Habría resultado herido durante una discusión con un vecino de 28 años, pareja actual de su exmujer, quien quedó detenido”, notificó la Policía en el parte oficial.

Por la gravedad de la lesión, el paciente fue derivado al Hospital de Urgencias, donde permanece internado. La fiscalía del distrito cuatro, turno dos, a cargo de Horacio Vázquez, investiga el hecho.