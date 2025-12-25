Quemaron a dos niñas con pirotecnia y terminó en una pelea vecinal: Navidad violenta en Córdoba

Un grupo de ciudadanos tuvo una Nochebuena y Navidad violenta y accidentada este 2025. Dos niñas sufrieron quemaduras en las piernas por pirotecnia, que usaron en una casa colindante, y todo terminó en una pelea vecinal en Córdoba.

Quemaron a dos niñas con pirotecnia y terminó en una pelea vecinal en Córdoba

El episodio ocurrió durante la madrugada del jueves 25 de diciembre, cuando una familia encendió fuegos artificiales luego de las 00 horas. Ellos habían salido a la calle para celebrar y los petardos cayeron infortuitamente en el patio de una casa ubicada en la calle 12 de octubre al 1200, barrio Providencia.

Inmediatamente, una riña comenzó en las afueras del domicilio y quedó captada parcialmente por las cámaras de seguridad de las residencias de la zona. Finalmente, un servicio médico diagnosticó quemaduras superficiales en las piernas de las menores y escoriaciones leves. Nadie requirió ser trasladado a un hospital.