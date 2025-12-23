Dispararon por la espalda a una chica de 16 años mientras esperaba en un kiosco: querían vengarse de su hermano

Una pelea terminó en tragedia la semana pasada, cuando un hombre le disparó por la espalda a una chica de 16 años que esperaba en un kiosco para comprar. El agresor buscaba vengarse del hermano de la joven, que no corre peligro pero quedó paralítica tras el disparo.

El episodio tuvo lugar en Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, y quedó registrado por la cámara de seguridad del comercio en cuya vereda esperaba la chica para comprar.

La imagen la muestra parada en la vereda, aguardando que otro cliente se retire. De repente, la chica cae de espaldas, conciente, pero ya se observa cómo solo puede mover la parte posterior de su cuerpo.

Enseguida aparecen en escena varias personas a socorrerla: su propia familia, ya que el kiosco se encuentra a media cuadra de la vivienda de la víctima. La subieron en un auto y la trasladaron al hospital más cercano, el Teresa Germani, donde permanece internada.

Si bien no corre riesgo de vida, el disparo le afectó directamente la médula y vértebras. De esta manera, perdió la movilidad de las piernas y, según trascendió, quedara paralítica.

Cómo fue la pelea que terminó con dos mujeres heridas

Según confirman los testimonios, el agresor mantenía una disputa de larga data con un hermano de la víctima. Ese día se habían peleado, por lo que el primero volvió en moto y armado. Al no encontrar a su blanco, apuntó directo a la adolescente, de quien sabía el vínculo con su enemigo.

La joven fue herida por la espalda y no podrá volver a caminar

Tras la balacera, la familia de la chica fue a buscar al agresor a su casa. Allí también el escenario fue de extrema violencia. Tal es así que la madre del primer atacante recibió un disparo que le entró por la mandíbula y se le alojó en la cabeza. Su estado es gravísimo.

Como si fuera poco, la familia de la adulta herida retomó su venganza y volvieron en grupo a la casa de la jovencita con la intención de prenderla fuego. Tras una serie de allanamientos, el agresor se entregó en sede policial.

La causa fue caratulada como homicidio en grado de tentativa y quedó en manos del fiscal Federico Medone, de la Fiscalía Descentralizada N° 3 de Laferrere.