Estaba teniendo un encuentro íntimo en un auto y le disparó a un hombre: qué pasó en Mar del Plata

Un violento y confuso episodio ocurrió en la madrugada de este domingo en la ciudad de Mar del Plata, cuando un hombre resultó herido de bala tras acercarse a un auto en el que dos personas mantenían relaciones sexuales. El atacante efectuó el disparo desde el interior del vehículo y luego se dio a la fuga.

El hecho ocurrió en una transitada esquina de Mar del Plata

Según informaron fuentes policiales y reconstruyó el portal local 0223, el hecho tuvo lugar en la intersección de avenida Champagnat y calle Rodríguez Peña, una zona con movimiento incluso durante la noche.

De acuerdo con la investigación preliminar, el conductor de un auto se había detenido en ese cruce tras acordar un encuentro sexual con una mujer dentro del vehículo. La situación se tornó tensa cuando un tercer hombre se acercó de manera inesperada y se asomó por una de las ventanillas.

Forcejeo, disparo y fuga

Siempre según las primeras versiones, el hombre que se aproximó al auto sería la pareja de la mujer, quien presuntamente la estaba siguiendo. El inesperado acercamiento derivó en una discusión y un forcejeo entre ambos hombres.

Tras el conflicto, la mujer descendió del vehículo. En ese momento, el conductor extrajo un arma de fuego y disparó hacia afuera, impactando al otro hombre en la zona de la cadera.

El herido fue trasladado al HIGA

El hombre baleado, de 30 años, fue asistido de urgencia y trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde recibió atención médica. Fuentes oficiales indicaron que se encuentra fuera de peligro. En el hospital también fue identificada la mujer involucrada en el hecho.

Antecedentes y causa judicial

Según los antecedentes relevados por las autoridades, el hombre herido registra procesos penales desde 2020, vinculados a encubrimiento, robo y tentativa de robo. En tanto, la mujer tendría antecedentes por violencia familiar, lesiones y delitos contra la propiedad.

Luego del disparo, el conductor del vehículo escapó rápidamente del lugar y hasta el momento continúa prófugo.

La Comisaría 4ª de Mar del Plata tomó intervención en el caso y elevó las actuaciones a la fiscalía a cargo de Alejandro Pelegrinelli, que caratuló la causa como abuso de armas y lesiones