Apuñalaron en el pecho a una adolescente: brutal pelea a la salida de una fiesta en Córdoba

Una adolescente fue operada de urgencia a raíz de una puñalada que le dieron en el pecho tras una brutal pelea a la salida de una fiesta en Córdoba. A días de la intervención, ella rompió el silencio y revivió el horror que vivió.

Video: brutal pelea a la salida de una fiesta en Córdoba

El suceso de inseguridad ocurrió el sábado 13 de diciembre en Villa San Nicolás, Malagueño. Dos menores discutieron, la conversación subió de tono rápidamente y terminó con una hiriendo a la otra y en el suelo.

“Alguien le pasó el cuchillo a ella, creo que una de las amigas, y estaba poseída, me apuñala, se meten todos y la logran sacar y ahí empezaron a pelear su grupo y mi grupo”, rememoró la joven, en diálogo con El Doce.

Habló la adolescente que apuñalaron en el pecho en Córdoba

A raíz de ello, sufrió una lesión en el pulmón y ello estuvo internada tres días. “Me quedó parte del cuchillo adentro. El lunes fue el peor día, fue todo muy feo, no podía levantarme de la cama del hospital, no podía respirar bien”, describió.

Violenta agresión a adolescente en Córdoba. Su familia clama por justicia. (El Doce)

Actualmente, luego del procedimiento médico, se encuentra estable en su hogar. Por otro lado, su madre contó que su hija tuvo “siete centímetros de cuchillo adentro”. En paralelo, aseguró que recibió amenazas.

“Me escribió la hermana de la agresora amenazándome, me dijo que a mi hija no le había bastado la puñalada”, reveló. Hasta este momento, no hay personas detenidas ni demoradas ni imputadas por el episodio.