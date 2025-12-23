Vía Córdoba / Video

Le disparó 11 veces a un vecino tras una discusión: brutal pelea en Córdoba

El video del episodio de inseguridad en barrio José Ignacio Díaz 3ra Sección.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

23 de diciembre de 2025,

Le disparó 11 veces a un vecino tras una discusión: brutal pelea en Córdoba
Un hombre disparó 11 veces contra un vecino tras una discusión en Córdoba. Foto: Ministerio de Seguridad y Justicia. (Ilustrativa)

Dos vecinos protagonizaron una discusión verbal en la calle que terminó en una brutal pelea armada en la ciudad de Córdoba. Luego de un intercambio de palabras, uno desenfundó un arma y disparó 11 veces contra el otro.

Video: le disparó 11 veces a un vecino tras una discusión en Córdoba

El suceso de inseguridad se desarrolló alrededor de las 16 del sábado 20 de diciembre sobre la calle Tello de Guzmán, barrio José Ignacio Díaz 3ra Sección, sudeste de la Capital, según informó El Doce. Una cámara de seguridad en la zona captó parte de la secuencia.

En las imágenes se puede ver como un sujeto caminaba sin remera, escuchó gritos y empezó a correr. A cinco metros de distancia, recibió tres balas en su pierna izquierda y una en la derecha, según una fuente allegada a la víctima que habló con el medio citado.

El damnificado sobrevivió y se recupera. Por su parte, su familia y algunos vecinos reclaman por la detención del hombre que efectuó los disparos.

Temas Relacionados

MÁS DE Video
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS