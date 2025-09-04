La Justicia de la provincia de Córdoba investiga un nuevo crimen que sacude, especialmente, al sur de la región. Un hombre asesinó a su vecino luego de una discusión que inició por su perro.

Córdoba: asesinó a su vecino luego de una discusión que inició por su perro

La Fiscalía de Fuero Múltiple Número 3 de la ciudad de Río Cuarto comenzó una pesquisa el martes 2 de septiembre. La unidad dispuso la detención de un sujeto mayor de edad, quien fue imputado por el delito de homicidio agravado, según comunicó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

“De acuerdo a la investigación la causa del hecho se relaciona con una pelea entre vecinos, aparentemente por una mordedura de un perro a un niño”, deslizó el MPF en el parte oficial. “Esto habría motivado la reacción del dueño del animal quien disparó contra su vecino. La víctima falleció al día siguiente”, concluyeron.