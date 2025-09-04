Vía Córdoba / Río Cuarto

Córdoba: asesinó a su vecino luego de una discusión que inició por su perro

La Justicia de Río Cuarto investiga el episodio fatal que ya tiene a un sujeto detenido.

4 de septiembre de 2025,

La Justicia de Río Cuarto dispuso de la detención del sujeto, acusado de homicidio. (Ilustrativa)

La Justicia de la provincia de Córdoba investiga un nuevo crimen que sacude, especialmente, al sur de la región. Un hombre asesinó a su vecino luego de una discusión que inició por su perro.

La Fiscalía de Fuero Múltiple Número 3 de la ciudad de Río Cuarto comenzó una pesquisa el martes 2 de septiembre. La unidad dispuso la detención de un sujeto mayor de edad, quien fue imputado por el delito de homicidio agravado, según comunicó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

“De acuerdo a la investigación la causa del hecho se relaciona con una pelea entre vecinos, aparentemente por una mordedura de un perro a un niño”, deslizó el MPF en el parte oficial. “Esto habría motivado la reacción del dueño del animal quien disparó contra su vecino. La víctima falleció al día siguiente”, concluyeron.

