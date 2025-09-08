Racing: a cuánto quedó del Reducido y que le falta para asegurar la categoría

Este lunes Racing siguió con las noticias positivas luego de su resonante victoria sobre Patronato en Nueva Italia, con un hombre menos y por la Primera Nacional. Tabla de la Zona A en la que debe fijarse a dos puntas.

En cuanto a la clasificación Reducido, la Academia quedó a tres puntos ya que Deportivo Maipú, el último de los que ingresa, empató en su visita al acuciado Alvarado. Suma 41 puntos contra 28 del equipo de Nueva Italia.

Racing recibió a Patronato por la Primera Nacional en el estadio Miguel Sancho de Nueva Italia. (Ramiro Pereyra / La Voz)

Justamente Alvarado es el último y estaría perdiendo descendiendo. También empató Arsenal, con idéntico 0 a 0 frente a Tristán Suárez.

Es decir que en zona de descenso está Güemes (había perdido con Atlanta), ocho puntos por debajo de Racing, su próximo rival. Y con 12 unidades por disputar. Con una victoria más y combinando algunos resultados, la Academia coservará la categoría (@22peladoAriel en X).

RACING Y UN RIVAL DE CUIDADO EN LA PRÓXIMA

Tonificado con su regreso al triunfo, Racing se jugará una carta brava en la próxima fecha, visitante a un Güemes desesperado por no descender, el domingo 14 de septiembre, a las 16.

Hernán la “Tota” Medina no contará con Martín Albarracín, expulsado frente a Patronato. Sí está disponible Elías Calderón, luego de purgar las tres fechas de castigo. Habrá que ver si es “indultado” por el presidente Manuel Pérez, quien lo cuestionó severamente.

También se espera la evolución de Gianfranco Ferrero, quien se perdió el partido contra el Patrón, y de Fabricio Ghiggia, reemplazado en el primer tiempo por Raul Chamorro, por lesión.