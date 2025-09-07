Racing, con un jugador menos, derrotó a Patronato para el envión que necesitaba

Se acortan los tiempos y Racing debe decidir si mira la tabla hacia arriba, en los puestos del Reducido, o la zona roja del descenso en la Primera Nacional. Con esa premisa enfrentó en Nueva Italia a Patronato, y le ganó 1 a 0 pese a tener un hombre menos todo el segundo tiempo por la expulsión de Martín Albarracín. Gol de Matías Machado, a los 18 del complemento. Triunfazo.

El primer tiempo terminó adverso para la Academia, por la irresponsable expulsión de Albarracín, sobre el final de la primera etapa. Era el encargado de tomar al goledor rival, Alan Bonancea. Y para peor, salió lesionado una vez más Fabricio Ghiggia, y entró al lateral un Raúl Chamarro que no está al 100 por ciento.

Racing recibió a Patronato por la Primera Nacional en el estadio Miguel Sancho de Nueva Italia. (Ramiro Pereyra / La Voz)

HAZAÑA DE RACING CON UNO MENOS

La expulsión no hizo mella en Racing, o fue más la necesidad de ir por los tres puntos. Y con 10 jugó hasta mejor que con 11, generando incluso más situaciones de gol.

Así llegó el primero de la tarde en Nueva Italia, por Machado, después del sofocón por el gol anulado injustamente a Patronato por fuera de juego, tras un pase atrás de Perales.

Lo aguantó el equipo de la “Tota” Medina ante un rival impotente más allá de la superioridad numérica. Victoria clave para el último tramo del torneo, y para animarse a más. Todavía está a tiempo.

La Academia no ganaba desde el 2-0 contra Quilmes en el Sancho, y su irregularidad lo puso a mitad de camino: a cinco puntos del último que clasifica, Maipú de Mendoza (este lunes visita a Alvarado), y de los puestos de descenso.

FORMACIONES DE RACING Y PATRONATO

Racing: Mauricio Maslovsky; Fabricio Ghiggia, Martín Albarracín, Valentín Perales y Leandro Fernández; Matías Machado, Gonzalo Rostagno, Tomás Cuello y Leonel Monti; Sergio González y Pablo Chavarría. DT: Hernán Medina.

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti e Ian Escobar; Juan Pablo Barinaga, Santiago Gallucci, Valentín Pereyra y Federico Castro; Alan Bonancea y Julián Marcioni DT: Gabriel Gómez.