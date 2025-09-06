Racing, con una baja en la defensa para recibir a Patronato este domingo

La irregularidad no se despegó de Racing en lo que va del torneo. Y este domingo en Nueva Italia, a las 18 contra Patronato por la fecha 30 de la Primera Nacional, la Academia intentará volver al triunfo y asi poner distancia de la zona roja, y arrimarse otra vez a puestos del Reducido.

Gianfranco Ferrero, una pieza clave en la defensa, no integra la lista de concentrados para recibir al Patrón. Su lugar en el lateral izquierdo lo cubrirá Leandro Fernández.

📝 La lista de convocados 🆚 Patronato para la fecha 30 de la #PrimeraNacional



¡Vamos Racing! 🇸🇲👊🏼

La probable del equipo de la Tota Hernán Medina es con Mauricio Maslovski; Raúl Chamorro, Martín Albarracín, Valentín Perales y Fernández; Matías Machado, Gonzalo Rostagno, Tomás Castro y Francisco Monticelli; Sergio González y Pablo Chavarría.

Pablo Chavarría, delantero de Racing, que marcó el 2-0 parcial de la Academia ante Colegiales en Nueva Italia. (Ramiro Pereyra / La Voz)

Patronato, con 43 unidades, ocupa el séptimo lugar en las posiciones. Es decir dentro del Reducido por el segundo ascenso y con clasificación a Copa Argentina. A ocho puntos de Racing.

RACING Y UN TRIUNFO PARA ALEJARSE DEL FONDO

Racing, que no gana desde el 2-0 contra Quilmes hace tres fechas en el Miguel Sancho, no puede descuidarse de los puestos de abajo en la tabla. Porque se reavivió la lucha por no descender.

Racing empató 1-1 con Almagro por la Primera Nacional en el estadio Miguel Sancho de Nueva Italia. (Ramiro Pereyra / La Voz)

Güemes, a cinco puntos de la Academia, perdió 1 a 0 en su visita a Atlanta y el lunes puede caer a zona de descenso si Arsenal (30) suma contra Tristán Suárez, y Alvarado (28) derrota en Mar del Plata a Deportivo Maipú, octavo en la tabla y último de lo que clasifican. A cinco puntos de Racing.