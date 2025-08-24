Racing otra vez por el triunfo en Nueva Italia, mirando a dos puntas en la tabla

Lo disputado y apretado de la competencia en la Primera Nacional pone a Racing de Nueva Italia a jugar a dos puntas. Y con ese panorama recibe este domingo a las 16.30 a Almagro, por la fecha 28 de la Zona A.

La Academia perdió con San Miguel en la fecha pasada, pero aún así con 33 puntos continúa a tres del último de lo que clasifican al Reducido. Un Maipú de Mendoza que completó el partido pendiente, con derrota frente a San Martín de Tucumán 2-1 en La Ciudadela.

Eso sí, en medio aparecen tres equipos mejor posicionados que Racing, y son Los Andes con 35 unidades y Quilmes y All Boys con 33, y mejor diferencia de goles que los Albicelestes.

Por otra parte, Arsenal derrotó a Güemes 2 a 1 en partido clave por el descenso. De este modo, el equipo dirigido por Darío Franco igualó la línea de los santiagueños y de Alvarado, los tres últimos con 27 puntos. Es decir, apenas a seis de distancia de la Academia.

RACING Y UN CAMBIO OBLIGADO

Para recibir a Almagro, el DT Hernán Medina deberá realizar un cambio obligado por la expulsión de Elías Calderón. El zaguero recibió tres fechas de suspensión.