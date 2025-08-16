Vía Córdoba / Primera Nacional

Racing no pudo con San Miguel ni con la ley del ex, y perdió por el gol de Bruno Nasta

Fue derrota por 1 a 0 en una Primera Nacional que se le hace cuesta arriba. Jugó con 10 un tiempo y medio.

Jorge Nahúm
17 de agosto de 2025,

Racing perdió en su visita a San Miguel, y terminó con 10 (Prensa Racing).

La reacción que Racing mostró con la victoria frente a Quilmes en Nueva Italia no tuvo continuidad en la visita a San Miguel, uno de los que se armó para pelear el ascenso. Y perdió por 1 a 0 por el gol de Bruno Nasta, exdelantero de la Academia. Expulsaron a Elías Calderón a los 24 minutos del primer tiempo.

Calderón, formado en Belgrano y en su segundo ciclo en Racing, tuvo una tarde para el olvido. El gol de Nasta viene de un error suyo, a los 21 de la primera etapa. Y un par de minutos después vio la tarjeta roja de manera irresponsable por un codazo al goleador.

La Academia formó con Mauricio Maslovski; Martín Albarracín, Elías Calderón, Valentín Perales y Leandro Fernández; Tomás Castro, Gonzalo Rostagno, Germán Díaz y Matías Machado; Chavarría y González.

Julián Vignolo, delantero de Racing, festejando su gol ante Quilmes. (Javier Ferreyra / La Voz)
La baja sensible para el equipo de Hernán Medina fue Julián Vignolo, quien viajó este sábado a Europa para incorporarse al Toulouse del fútbol francés. En la delantera entra Sergio González, para hacer dupla con Pablo Chavarría.

Julián Vignolo, delantero de Racing, festejando su gol ante Quilmes. (Javier Ferreyra / La Voz)
LO QUE VIENE PARA RACING

Racing volvía a ponerse al asecho en zona del Reducido, de nuevo a tres puntos del Deportivo Maipú, el último de los que entra. Pero sabiendo también que no puede descuidarse en los puestos de abajo en la tabla.

Racing recibió a Colegiales por la Primera Nacional. (Ramiro Pereyra / La Voz)
Con esta derrota los Albicelestes se quedaron con 33 puntos y están décimos. Y mantiene distancia con los tres involucrados en zona de descenso, ya que no ganó ninguno: perdieron Güemes y Arsenal, ante All Boys y Patronato respectivamente; y empató Alvarado en Tucumán.

En la próxima fecha Racing recibirá a Almagro, que igauló 0 a 0 con Atlanta. En principio, el domingo 24 a las 16.30.

