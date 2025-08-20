Luego de una extensa negociación y cambios de último minuto en el acuerdo entre los clubes, Racing de Nueva Italia vendió a Julián Vignolo. El joven delantero jugará en el Toulouse, que dejó una buena cantidad de dólares por sus servicios.

Cuántos dólares recibió Racing por la venta de Julián Vignolo a Europa

El conjunto que milita en la Ligue 1, Primera División del Fútbol de Francia, acordó pagar 1.750.000 dólares por la promesa oriunda de Arroyito. De este modo, Racing recibirá 815.000 dólares, según confirmó La Voz.

Julián Vignolo usará la 7 en el Toulouse de Francia.

Además, la Academia cordobesa mantendrá un 20 por ciento de la ficha, que permite al conjunto percibir de más dinero en caso de otra futura transacción del jugador. “Estoy satisfecho por el club. Vamos a poder terminar el mandato dejando las cuentas al día”, aseveró Manuel Pérez, presidente de Racing, en diálogo con el medio mencionado.

“Son momentos difíciles, cada vez los costos en dólares son más altos y nosotros cobramos en pesos”, contextualizó. Por su parte, el joven percibirá de 170.000 dólares correspondientes a la operación.