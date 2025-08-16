Dejó Racing de Nueva Italia para jugar en Francia y su debut sería ante el PSG

Las largas idas y vueltas por la transferencia de Julián Vignolo, delantero de Racing de Nueva Italia, tuvieron un rápido descenlace y el futbolista viajó este mediodía rumbo a Francia para incoporarse al Toulouse de la Ligue 1. En el club Albiceleste sostuvieron que el acuerdo es de palabra, y que faltan detalles por resolver.

“Final feliz para Vignolo y Troilo, están viajando en el mismo avion a Europa. Julian estaría debutando el 30 con el PSG. Un sueño cumplido”, resaltó Antonio Fauro, representante de Vignolo y también del zaguero de Belgrano, que jugará en el Parma. Con una primera fecha prevista en la Liga italiana nada menos que ante Juventus.

Julián Vignolo, delantero de Racing, festejando su gol ante Quilmes. (Javier Ferreyra / La Voz)

En diálogo con Tercer Tiempo, por Radio Sucesos, Fauro aseguró que la relación tanto con Manuel Pérez como con Luis Fabián Artime, presidentes de Racing y Belgrano respectivamente, es correcta. “Todos conocemos a Manuel, es especial, por ahí dice ‘este Fauro...’. Pero hay buen trato. Y con el Luifa hay una amistad desde 30 años”, remarcó.

Mariano Troilo, pretendido por el Pisa de Italia (prensa Belgrano).

Fauro encaró las ventas de sus dos jugadores representados con el Pisa de Italia, y no prosperaron. “En definitiva las gestiones nos sirvió mucho para elevar la cotización de Nano (Troilo), de que se pagara más. Y (Lionel) Scaloni le pidió que jugara en una liga importante en Europa, y así tener más chances para el Mundial” indicó.

LA DESPEDIDA DE VIGNOLO DE RACING

“Fueron tres años hermosos en los que llegué a la pensión del club, me sentí cómodo, y jamás me faltó nada. Hoy puedo devolverle un poco de de todo lo que me dio Racing. La verdad que estoy muy orgulloso, el tren pasaba y era la oportunidad”, expresó Julián Vignolo, desde el Aeropuerto Córdoba y en diálogo con Fanáticos de LV2.

#Belgrano | Mariano Troilo se sube al avión para irse rumbo a Italia y sumarse al Parma. Antes de embarcar el defensor hablo en exclusiva con @Fanaticos_LVDOS pic.twitter.com/dzJsdmbiyF — Fanáticos LV2 (@Fanaticos_LVDOS) August 16, 2025

“Fue todo muy rápido, ni de mi familia me puede despedir. En Toulouse me comentaron cómo trabajan, cuál es su estilo de juego, me enseñaron todo de la ciudad. Me dan todas las herramientas para que esté cómodo", enfatizó el “Pollito”.

“Fue gracias a Racing que hoy en día estoy acá y voy a poder dar un salto más en mi carrera. Agradecer a todos los hinchas por el apoyo y el afecto que me dieron. Quería jugar un poco más, pero se dio de esta manera y era la oportunidad", finalizó.