Racing volvió a la victoria: cómo está en la tabla y lo que viene, un rival que es candidato

Después de dos derrotas en fila en sus presentaciones en Buenos Aires, Racing se reencontró con la victoria en Nueva Italia y derrotó a Quilmes 2 a 0, con los goles de Julián Vignolo y Pablo Chavarría, su dupla de ataque.
De esta manera el equipo dirigido por Hernán Medina vuelve a mirar de cerca el lote del Reducido por el segundo ascenso en la Primera Nacional, noveno y a tres puntos de Maipú de Mendoza, el último de los que clasifican en la Zona A.
En la próxima fecha afrontará un examen de los más complicados, visitante el domingo 17 de agosto a las 15.30 del San Miguel de Gustavo Coleoni, que es tercero en las posiciones y quiere afirmarse como candidato. En esta fecha igualó con Atlanta 1 a 1 en Villa Crespo.
POSICIONES ZONA A (PRIMEROS PUESTOS)
- Deportivo Madryn 46
- Atlanta 43
- San Miguel 40
- Tristán Suárez 39
- San Martín 39
- Patronato 38
- Gimnasia y Tiro 37
- Deportivo Maipú 36
- Racing 33
- Colegiales 33