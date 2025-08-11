Racing volvió a la victoria: cómo está en la tabla y lo que viene, un rival que es candidato

Después de dos derrotas en fila en sus presentaciones en Buenos Aires, Racing se reencontró con la victoria en Nueva Italia y derrotó a Quilmes 2 a 0, con los goles de Julián Vignolo y Pablo Chavarría, su dupla de ataque.

De esta manera el equipo dirigido por Hernán Medina vuelve a mirar de cerca el lote del Reducido por el segundo ascenso en la Primera Nacional, noveno y a tres puntos de Maipú de Mendoza, el último de los que clasifican en la Zona A.

Julián Vignolo, delantero de Racing, festejando su gol ante Quilmes. (Javier Ferreyra / La Voz)

En la próxima fecha afrontará un examen de los más complicados, visitante el domingo 17 de agosto a las 15.30 del San Miguel de Gustavo Coleoni, que es tercero en las posiciones y quiere afirmarse como candidato. En esta fecha igualó con Atlanta 1 a 1 en Villa Crespo.

Julián Vignolo, delantero de Racing, festejando su gol ante Quilmes. (Javier Ferreyra / La Voz)

POSICIONES ZONA A (PRIMEROS PUESTOS)