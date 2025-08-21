Qué obras proyecta Racing de Nueva Italia con la venta de Julián Vignolo

Racing de Nueva Italia concretó una venta extraordinaria con el pase de Julián Vignolo al Toulouse de la Primera División de Francia, en 815 mil dólares por el 80 por ciento de su ficha.

Manuel Pérez, además de resaltar el monto y el valor de cerrera la operación de club a club, para un futbolista de la Primera Nacional que jugará en una de las ligas top de Europa; anticipó que obras proyectan realizar con el dinero que ingrese.

Vignolo usará la 7 en el equipo francés (Foto: Prensa Toulouse).

En una entrevista con Impacto Deportivo por Radio Impacto, el máximo directivo Albiceleste comentó que se viene obras importantes, por ejemplo una cancha de fútbol sintético en el predio René Gorreta, para uso de las Divisiones Inferiores.

Vignolo ya está en Francia y espera por la firma de su contrato (Foto: Captura X).

Además proyectan convertir en plateas la popular que da espaldas a calle Quevedo, instalando butacas y quitando el alambrado perimetral. “Y también realizar un viejo anhelo de construir palcos en el Sancho”, completó.