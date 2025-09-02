Vía Córdoba / Primera Nacional

Cómo quedó Racing en la tabla: a la misma distancia del Reducido que de la zona de descenso

En un vibrante encuentro, igualó 2 a 2 en Caballito. Y debe mirar más los rivales de abajo en la Primera Nacional. En la próxima, Patronato.

Jorge Nahúm
Jorge Nahúm

2 de septiembre de 2025,

Al Racing de Hernán Medina le sigue costando sumar de a tres.

Racing estuvo dos veces arriba pero no le alcanzó para vencer a un Ferro muy comprometido con la permanencia. Fue un 2 a 2 en un partidazo en Caballito, que no le permite a los de Nueva Italia acercarse a los puestos del Reducido, ni poner distancia suficiente con la zona de descenso.

En la próxima fecha la Academia será local de Patronato, el domingo 7 de septiembre a las 18. El conjunto paranaense le lleva ocho puntos a Racing, se ubica séptimo en la tabla y en esta fecha igualó 0 a 0 con Atlanta como local.

Racing de Nueva Italia visitó a Ferro por la Primera Nacional. (Prensa Racing)
Es una de las últimas chances para el equipo de Hernán Medina de arrimarse al lote del Reducido, en el que el último en entrar es Maipú de Mendoza, cinco puntos por arriba.

Racing empató 1-1 con Almagro por la Primera Nacional en el estadio Miguel Sancho de Nueva Italia. (Ramiro Pereyra / La Voz)
Mientras que Arsenal, penúltimo y uno de los que estaría perdiendo la categoría, goleó en Tucumán y se puso a cinco de Racing. Es decir, misma distancia para meterse entre los ocho, que para evitar caer en la zona roja.

POSICIONES ZONA A (ÚLTIMOS PUESTOS)

  • Racing 35
  • All Boys 34
  • Colegiales 34
  • Almagro 33
  • Ferro 31
  • Güemes 30
  • Arsenal 30
  • Alvarado 28

