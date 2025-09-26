Quiniela de Córdoba: cuáles son los resultados de este viernes 26 de septiembre

Como todos los días de lunes a sábados, se sortea la Quiniela de Córdoba. Este viernes 26 de septiembre no será la excepción y se llevarán a cabo los cuatro sorteos de la jornada: Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Se trata de la Quiniela, organizada por la Lotería de Córdoba y uno de los juegos de azar más populares del país.

RESULTADOS DE LA PRIMERA DE ESTE VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE

Se sorteó la Primera de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este viernes fueron: en primer lugar el 6752, seguido del 3711 y el 4089, en segunda y tercera posición, respectivamente.

6752- Madre e hijo 3711- el Minero 4089- la Rata 6261 7134 1138 8925 0805 0909 5606 9005 5491 1183 1917 5737 3170 0893 8127 9377 5781

SIGNIFICADO DE LOS SUEÑOS

En la Primera, el 6752 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 52 representa la Madre e hijo.

RESULTADOS DE LA MATUTINA DE ESTE VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE

Como todas las tardes, se sorteará la Matutina de la Quiniela de Córdoba. Este viernes no será la excepción y a las 15 se desarrollará el segundo concurso de la jornada.

¿CÓMO SE JUEGA A LA QUINIELA?

El apostador puede elegir entre una a tres loterías. El juego consiste en apostar una cantidad de dinero a números de una cifra, dos cifras, tres cifras o cuatro cifras. Dependiendo de la cantidad de loterías a las que haya apostado se dividirá el premio o no. En caso de que haya apostado exclusivamente a una lotería, el apostador será premiado si sale en esa. Si eligió jugar tres loterías, se dividirá en tres.

¿A QUÉ HORA SE SORTEA LA QUINIELA DE CÓRDOBA?

En el caso de la Quiniela de Córdoba, la Lotería provincial realiza cuatro sorteos de lunes a sábados (La Primera de la Mañana, Matutina, Vespertina y Nocturna).

La Primera de la Mañana: 12

Matutina: 15

Vespertina: 18

Nocturna: 21

Aclaración: Vía Córdoba no se responsabiliza por los errores u omisiones que pudieran existir en esta información. La única lista oficial válida es la proporcionada por la Lotería de la Provincia de Córdoba.