Quiniela de Córdoba: cuáles son los resultados de este sábado 13 de septiembre

Cuáles fueron los números ganadores, cuáles salieron hoy a la cabeza y todo lo que necesitás saber.

Redacción Vía Córdoba

13 de septiembre de 2025,

Los números de la Quiniela de Córdoba de este 13 de septiembre. Imagen ilustrativa

Como todos los días de lunes a sábados, se sortea la Quiniela de Córdoba. Este sábado 13 de septiembre no será la excepción y se llevarán a cabo los cuatro sorteos de la jornada: Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Se trata de la Quiniela, organizada por la Lotería de Córdoba y uno de los juegos de azar más populares del país.

RESULTADOS DE LA PRIMERA DE ESTE SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE

Se sorteó la Primera de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este sábado fueron: en primer lugar el 5861, seguido del 2941 y el 4303, en segunda y tercera posición, respectivamente.

  1. 5861- la Escopeta
  2. 2941- el Cuchillo
  3. 4303- el San Cono
  4. 6966
  5. 8194
  6. 4773
  7. 1159
  8. 4749
  9. 4873
  10. 5352
  11. 5534
  12. 8682
  13. 7901
  14. 3353
  15. 1903
  16. 0856
  17. 4283
  18. 6776
  19. 8192
  20. 3415

SIGNIFICADO DE LOS SUEÑOS

En la Primera, el 5861 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 61 representa la Escopeta.

RESULTADOS DE LA MATUTINA DE ESTE SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE

Como todas las tardes, se sorteará la Matutina de la Quiniela de Córdoba. Este sábado no será la excepción y a las 15 se desarrollará el segundo concurso de la jornada.

¿CÓMO SE JUEGA A LA QUINIELA?

El apostador puede elegir entre una a tres loterías. El juego consiste en apostar una cantidad de dinero a números de una cifra, dos cifras, tres cifras o cuatro cifras. Dependiendo de la cantidad de loterías a las que haya apostado se dividirá el premio o no. En caso de que haya apostado exclusivamente a una lotería, el apostador será premiado si sale en esa. Si eligió jugar tres loterías, se dividirá en tres.

¿A QUÉ HORA SE SORTEA LA QUINIELA DE CÓRDOBA?

En el caso de la Quiniela de Córdoba, la Lotería provincial realiza cuatro sorteos de lunes a sábados (La Primera de la Mañana, Matutina, Vespertina y Nocturna).

  • La Primera de la Mañana: 12
  • Matutina: 15
  • Vespertina: 18
  • Nocturna: 21

Aclaración: Vía Córdoba no se responsabiliza por los errores u omisiones que pudieran existir en esta información. La única lista oficial válida es la proporcionada por la Lotería de la Provincia de Córdoba.

