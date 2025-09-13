Quiniela de Córdoba: cuáles son los resultados de este sábado 13 de septiembre

Como todos los días de lunes a sábados, se sortea la Quiniela de Córdoba. Este sábado 13 de septiembre no será la excepción y se llevarán a cabo los cuatro sorteos de la jornada: Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Se trata de la Quiniela, organizada por la Lotería de Córdoba y uno de los juegos de azar más populares del país.

RESULTADOS DE LA PRIMERA DE ESTE SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE

Se sorteó la Primera de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este sábado fueron: en primer lugar el 5861, seguido del 2941 y el 4303, en segunda y tercera posición, respectivamente.

5861- la Escopeta 2941- el Cuchillo 4303- el San Cono 6966 8194 4773 1159 4749 4873 5352 5534 8682 7901 3353 1903 0856 4283 6776 8192 3415

SIGNIFICADO DE LOS SUEÑOS

En la Primera, el 5861 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 61 representa la Escopeta.

RESULTADOS DE LA MATUTINA DE ESTE SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE

RESULTADOS DE LA MATUTINA DE ESTE SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE

¿CÓMO SE JUEGA A LA QUINIELA?

El apostador puede elegir entre una a tres loterías. El juego consiste en apostar una cantidad de dinero a números de una cifra, dos cifras, tres cifras o cuatro cifras. Dependiendo de la cantidad de loterías a las que haya apostado se dividirá el premio o no. En caso de que haya apostado exclusivamente a una lotería, el apostador será premiado si sale en esa. Si eligió jugar tres loterías, se dividirá en tres.

¿A QUÉ HORA SE SORTEA LA QUINIELA DE CÓRDOBA?

En el caso de la Quiniela de Córdoba, la Lotería provincial realiza cuatro sorteos de lunes a sábados (La Primera de la Mañana, Matutina, Vespertina y Nocturna).

La Primera de la Mañana: 12

Matutina: 15

Vespertina: 18

Nocturna: 21

