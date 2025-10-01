Quiniela de Córdoba: cuáles son los resultados de este miércoles 1 de octubre

Como todos los días de lunes a sábados, se sortea la Quiniela de Córdoba. Este miércoles 1 de octubre no será la excepción y se llevarán a cabo los cuatro sorteos de la jornada: Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Se trata de la Quiniela, organizada por la Lotería de Córdoba y uno de los juegos de azar más populares del país.

RESULTADOS DE LA PRIMERA DE ESTE MIÉRCOLES 1 DE OCTUBRE

Se sorteó la Primera de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este miércoles fueron: en primer lugar el 9108, seguido del 6921 y el 3127, en segunda y tercera posición, respectivamente.

9108- el Incendio 6921- la Mujer 3127- el Peine 8458 5265 2656 3695 8817 6073 5541 0537 4548 3711 0633 4555 4082 9159 5900 8397 4633

SIGNIFICADO DE LOS SUEÑOS

En la Primera, el 9108 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 08 representa el Incendio.

RESULTADOS DE LA MATUTINA DE ESTE MIÉRCOLES 1 DE OCTUBRE

Como todas las tardes, se sorteará la Matutina de la Quiniela de Córdoba. Este miércoles no será la excepción y a las 15 se desarrollará el segundo concurso de la jornada.

¿CÓMO SE JUEGA A LA QUINIELA?

El apostador puede elegir entre una a tres loterías. El juego consiste en apostar una cantidad de dinero a números de una cifra, dos cifras, tres cifras o cuatro cifras. Dependiendo de la cantidad de loterías a las que haya apostado se dividirá el premio o no. En caso de que haya apostado exclusivamente a una lotería, el apostador será premiado si sale en esa. Si eligió jugar tres loterías, se dividirá en tres.

¿A QUÉ HORA SE SORTEA LA QUINIELA DE CÓRDOBA?

En el caso de la Quiniela de Córdoba, la Lotería provincial realiza cuatro sorteos de lunes a sábados (La Primera de la Mañana, Matutina, Vespertina y Nocturna).

La Primera de la Mañana: 12

Matutina: 15

Vespertina: 18

Nocturna: 21

Aclaración: Vía Córdoba no se responsabiliza por los errores u omisiones que pudieran existir en esta información. La única lista oficial válida es la proporcionada por la Lotería de la Provincia de Córdoba.