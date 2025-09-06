Quiniela de Córdoba: cuáles son los resultados de este sábado 6 de septiembre

Como todos los días de lunes a sábados, se sortea la Quiniela de Córdoba. Este sábado 6 de septiembre no será la excepción y se llevarán a cabo los cuatro sorteos de la jornada: Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Se trata de la Quiniela, organizada por la Lotería de Córdoba y uno de los juegos de azar más populares del país.

RESULTADOS DE LA PRIMERA DE ESTE SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE

Se sorteó la Primera de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este sábado fueron: en primer lugar el 3636, seguido del 2280 y el 0534, en segunda y tercera posición, respectivamente.

3636- las Castañas 2280- la Bocha 0534- la Cabeza 9365 9558 1474 8106 6131 8445 5215 9270 9236 4195 3039 9918 6946 1740 6455 9487 4244

SIGNIFICADO DE LOS SUEÑOS

En la Primera, el 3636 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 36 representa las Castañas.

RESULTADOS DE LA MATUTINA DE ESTE SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE

Como todas las tardes, se sorteará la Matutina de la Quiniela de Córdoba. Este sábado no será la excepción y a las 15 se desarrollará el segundo concurso de la jornada.

¿CÓMO SE JUEGA A LA QUINIELA?

El apostador puede elegir entre una a tres loterías. El juego consiste en apostar una cantidad de dinero a números de una cifra, dos cifras, tres cifras o cuatro cifras. Dependiendo de la cantidad de loterías a las que haya apostado se dividirá el premio o no. En caso de que haya apostado exclusivamente a una lotería, el apostador será premiado si sale en esa. Si eligió jugar tres loterías, se dividirá en tres.

¿A QUÉ HORA SE SORTEA LA QUINIELA DE CÓRDOBA?

En el caso de la Quiniela de Córdoba, la Lotería provincial realiza cuatro sorteos de lunes a sábados (La Primera de la Mañana, Matutina, Vespertina y Nocturna).

La Primera de la Mañana: 12

Matutina: 15

Vespertina: 18

Nocturna: 21

Aclaración: Vía Córdoba no se responsabiliza por los errores u omisiones que pudieran existir en esta información. La única lista oficial válida es la proporcionada por la Lotería de la Provincia de Córdoba.