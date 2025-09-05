Vía Córdoba / Sorteo

Quiniela de Córdoba: cuáles son los resultados de este viernes 5 de septiembre

Cuáles fueron los números ganadores, cuáles salieron hoy a la cabeza y todo lo que necesitás saber.

5 de septiembre de 2025,

Sorteo de la Quiniela de Córdoba.

Como todos los días de lunes a sábados, se sortea la Quiniela de Córdoba. Este viernes 5 de septiembre no será la excepción y se llevarán a cabo los cuatro sorteos de la jornada: Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Se trata de la Quiniela, organizada por la Lotería de Córdoba y uno de los juegos de azar más populares del país.

RESULTADOS DE LA PRIMERA DE ESTE VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE

Se sorteó la Primera de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este viernes fueron: en primer lugar el 0066, seguido del 4304 y el 8966, en segunda y tercera posición, respectivamente.

  1. 0066- las Lombrices
  2. 4304- la Cama
  3. 8966- las Lombrices
  4. 0737
  5. 5003
  6. 3865
  7. 4343
  8. 3377
  9. 2360
  10. 1831
  11. 1526
  12. 4051
  13. 2203
  14. 2037
  15. 6167
  16. 4151
  17. 0624
  18. 7922
  19. 5485
  20. 4909

SIGNIFICADO DE LOS SUEÑOS

En la Primera, el 0066 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 66 representa las Lombrices.

RESULTADOS DE LA MATUTINA DE ESTE VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE

Como todas las tardes, se sorteará la Matutina de la Quiniela de Córdoba. Este viernes no será la excepción y a las 15 se desarrollará el segundo concurso de la jornada.

¿CÓMO SE JUEGA A LA QUINIELA?

El apostador puede elegir entre una a tres loterías. El juego consiste en apostar una cantidad de dinero a números de una cifra, dos cifras, tres cifras o cuatro cifras. Dependiendo de la cantidad de loterías a las que haya apostado se dividirá el premio o no. En caso de que haya apostado exclusivamente a una lotería, el apostador será premiado si sale en esa. Si eligió jugar tres loterías, se dividirá en tres.

¿A QUÉ HORA SE SORTEA LA QUINIELA DE CÓRDOBA?

En el caso de la Quiniela de Córdoba, la Lotería provincial realiza cuatro sorteos de lunes a sábados (La Primera de la Mañana, Matutina, Vespertina y Nocturna).

  • La Primera de la Mañana: 12
  • Matutina: 15
  • Vespertina: 18
  • Nocturna: 21

Aclaración: Vía Córdoba no se responsabiliza por los errores u omisiones que pudieran existir en esta información. La única lista oficial válida es la proporcionada por la Lotería de la Provincia de Córdoba.

