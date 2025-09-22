Como todos los días de lunes a sábados, se sortea la Quiniela de Córdoba. Este lunes 22 de septiembre no será la excepción y se llevarán a cabo los cuatro sorteos de la jornada: Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Se trata de la Quiniela, organizada por la Lotería de Córdoba y uno de los juegos de azar más populares del país.

RESULTADOS DE LA PRIMERA DE ESTE LUNES 22 DE SEPTIEMBRE

Se sorteó la Primera de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este lunes fueron: en primer lugar el 5983, seguido del 1662 y el 6321, en segunda y tercera posición, respectivamente.

5983 - el Mal Tiempo 1662 - la Inundación 6321 - la Mujer 1126 5051 3684 9013 8462 7182 6237 2860 7402 4549 0661 9101 7948 6373 3118 2306 5597

RESULTADOS DE LA MATUTINA DE ESTE LUNES 22 DE SEPTIEMBRE

Se sorteó la Matutina de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este lunes fueron: en primer lugar el 0520, seguido del 6860 y el 6115, en segunda y tercera posición, respectivamente.

0520 - la Fiesta 6860 - la Virgen 6115 - la Niña 7962 5399 6359 0246 1266 4529 0053 0678 7949 3562 0916 4021 1152 4091 3535 8069 3049

SIGNIFICADO DE LOS SUEÑOS

En la Primera, el 5983 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 83 representa el Mal Tiempo.

En la Matutina, el 0520 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 20 representa la Fiesta.

¿CÓMO SE JUEGA A LA QUINIELA?

El apostador puede elegir entre una a tres loterías. El juego consiste en apostar una cantidad de dinero a números de una cifra, dos cifras, tres cifras o cuatro cifras. Dependiendo de la cantidad de loterías a las que haya apostado se dividirá el premio o no. En caso de que haya apostado exclusivamente a una lotería, el apostador será premiado si sale en esa. Si eligió jugar tres loterías, se dividirá en tres.

¿A QUÉ HORA SE SORTEA LA QUINIELA DE CÓRDOBA?

En el caso de la Quiniela de Córdoba, la Lotería provincial realiza cuatro sorteos de lunes a sábados (La Primera de la Mañana, Matutina, Vespertina y Nocturna).

La Primera de la Mañana: 12

Matutina: 15

Vespertina: 18

Nocturna: 21

Aclaración: Vía Córdoba no se responsabiliza por los errores u omisiones que pudieran existir en esta información. La única lista oficial válida es la proporcionada por la Lotería de la Provincia de Córdoba.