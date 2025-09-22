Vía Córdoba / Sorteo

Quiniela de Córdoba: cuáles son los resultados de este lunes 22 de septiembre

Cuáles fueron los números ganadores, cuáles salieron hoy a la cabeza y todo lo que necesitás saber.

Redacción Vía Córdoba

22 de septiembre de 2025,

Los resultados de la quiniela de Córdoba.

Como todos los días de lunes a sábados, se sortea la Quiniela de Córdoba. Este lunes 22 de septiembre no será la excepción y se llevarán a cabo los cuatro sorteos de la jornada: Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Se trata de la Quiniela, organizada por la Lotería de Córdoba y uno de los juegos de azar más populares del país.

RESULTADOS DE LA PRIMERA DE ESTE LUNES 22 DE SEPTIEMBRE

Se sorteó la Primera de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este lunes fueron: en primer lugar el 5983, seguido del 1662 y el 6321, en segunda y tercera posición, respectivamente.

  1. 5983 - el Mal Tiempo
  2. 1662 - la Inundación
  3. 6321 - la Mujer
  4. 1126
  5. 5051
  6. 3684
  7. 9013
  8. 8462
  9. 7182
  10. 6237
  11. 2860
  12. 7402
  13. 4549
  14. 0661
  15. 9101
  16. 7948
  17. 6373
  18. 3118
  19. 2306
  20. 5597

RESULTADOS DE LA MATUTINA DE ESTE LUNES 22 DE SEPTIEMBRE

Se sorteó la Matutina de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este lunes fueron: en primer lugar el 0520, seguido del 6860 y el 6115, en segunda y tercera posición, respectivamente.

  1. 0520 - la Fiesta
  2. 6860 - la Virgen
  3. 6115 - la Niña
  4. 7962
  5. 5399
  6. 6359
  7. 0246
  8. 1266
  9. 4529
  10. 0053
  11. 0678
  12. 7949
  13. 3562
  14. 0916
  15. 4021
  16. 1152
  17. 4091
  18. 3535
  19. 8069
  20. 3049

SIGNIFICADO DE LOS SUEÑOS

En la Primera, el 5983 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 83 representa el Mal Tiempo.

En la Matutina, el 0520 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 20 representa la Fiesta.

¿CÓMO SE JUEGA A LA QUINIELA?

El apostador puede elegir entre una a tres loterías. El juego consiste en apostar una cantidad de dinero a números de una cifra, dos cifras, tres cifras o cuatro cifras. Dependiendo de la cantidad de loterías a las que haya apostado se dividirá el premio o no. En caso de que haya apostado exclusivamente a una lotería, el apostador será premiado si sale en esa. Si eligió jugar tres loterías, se dividirá en tres.

¿A QUÉ HORA SE SORTEA LA QUINIELA DE CÓRDOBA?

En el caso de la Quiniela de Córdoba, la Lotería provincial realiza cuatro sorteos de lunes a sábados (La Primera de la Mañana, Matutina, Vespertina y Nocturna).

  • La Primera de la Mañana: 12
  • Matutina: 15
  • Vespertina: 18
  • Nocturna: 21

Aclaración: Vía Córdoba no se responsabiliza por los errores u omisiones que pudieran existir en esta información. La única lista oficial válida es la proporcionada por la Lotería de la Provincia de Córdoba.

