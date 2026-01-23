Giovanni Baroni se convirtió en el jugador debutante más joven de Talleres en los últimos 20 años. Carlos Tevez lo colocó en la formación inicial del encuentro contra Newell’s Old Boys de Rosario por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026.

Giovanni Baroni, el debutante más joven de Talleres en los últimos 20 años

Mauricio Coccolo, periodista deportivo de Cadena 3, compartió el dato del histórico hecho albiazul de este viernes 23 de enero. Según su relevamiento, sus 17 años y dos días lo colocaron por encima de Fernando Ezequiel Juárez.

Si juega, Giovanni Baroni será el debutante más joven de Talleres en los últimos 20 años:



17 años y 2 días: Giovanni Baroni (2026)

17 y 173: Fernando Juárez (2016)

17 y 222: Javier Pastore (2007)

17 y 233: Matías Gómez (2023)

17 y 294: Ignacio Alastra (2025) pic.twitter.com/aSjLYXltGf — Mauricio Coccolo (@mauricoccolo) January 23, 2026

“Se viene gente nueva en el equipo para este año”, había dicho el presidente del Matador, Andrés Fassi, en la previa al debut de esta noche en el estadio Mario Alberto Kempes.

Quién es Giovanni Baroni, el debutante más joven de Talleres en los últimos 20 años

Giovanni Baroni es un volante, hijo del “Pájaro”, hermano de Leonardo, quien fue jugador de Talleres. El juvenil se destacó en la Selección Argentina Sub-17 campeona invicta en la Copa UC, competencia internacional organizada por la Universidad Católica de Chile.

Giovanni Baroni, de 17 años, debutó en la primera de Talleres. (Prensa Talleres)

En esta competencia, “Gio”, como le dicen en las filas albiazules, anotó cuatro goles en aquel torneo, dos de ellos en la final frente a Chile, que tuvo a una Argentina consagrada gracias a un 2 a 1.