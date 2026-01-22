Quién es del detenido por el caso del hombre que acribillaron “por error” y murió en Córdoba

Agustín Brian Vilches se encuentra detenido por el caso del hombre que acribillaron “por error” y murió en Córdoba, Paolo de la Fuente. La Justicia investiga su papel en el brutal episodio que ocurrió en los primeros días de enero en Río Cuarto.

La situación del detenido por el caso del hombre que acribillaron “por error” y murió en Córdoba

Vilches tiene 26 y se encuentra alojado en el centro penitenciario de Río Cuarto mientras la Justicia investiga las causas por las cuales le dio más de 15 disparos a de la Fuente. Está imputado por el delito de homicidio calificado luego del fallecimiento del hombre oriundo de La Pampa.

Paolo de la Fuente fue blanco de un brutal ataque con disparos en Río Cuarto. (La Voz / Archivo)

La Fiscalía de Laboulaye se encuentra a cargo de las pesquisas tras el apartamiento del fiscal de turno en Río Cuarto, Daniel Miralles. La hipótesis principal es que el joven confundió a de la Fuente con una persona con la que habría tenido un conflicto previo.

La Justicia realizó allanamientos el pasado 9 de enero y secuestro el auto Volskwagen Vento utilizado al momento de hecho. Además de un arma de fuego calibre 9 milímetros, prendas de vestir y otros elementos de interés para la causa.

Quién es el detenido por el caso del hombre que acribillaron “por error” y murió en Córdoba

El acusado cuenta con antecedentes delictivos por el uso de armas de fuego, según fuentes de la investigación que hablaron con El Doce. El mismo medio elaboró un perfil en base a su cuenta de Instagram, que hasta este momento permanece en privado.

Sus publicaciones mayoritariamente están dedicadas a vehículos y a momentos compartidos con su hija. A su vez, su perfil expone la descripción “Villano”.