Lo acribillaron “por error”, le amputaron una pierna y murió: conmoción en Córdoba

Paolo de la Fuente es un hombre de 37 años al que lo acribillaron “por error” y le amputaron una pierna, según la investigación de la Justicia. Luego de dos semanas internado, su familia confirmó este miércoles 21 de enero que murió en el sur de Córdoba.

Lo atropellaron, lo balearon “por error” y murió en Córdoba

Tras haber jugado un partido de fútbol con amigos, el sujeto volvía a su casa en la tarde del jueves 8 de enero. Precisamente, en la esquina de Salta y Laprida de la ciudad de Río Cuarto un auto lo chocó y arrastró más de 20 metros.

Paolo de la Fuente murió este miércoles 21 de enero.

El conductor se bajó y le propició más de 10 disparos en ambas piernas, que derivaron en su internación en el Hospital San Antonio de Padua. Los médicos habían decidido amputarle una de las piernas producto de la gravedad del cuadro.

Lamentablemente, el personal de salud confirmó su deceso en la madrugada de este miércoles 21 de enero. Ahora, el único detenido, Agustín Brian Vilches, enfrenta una situación judicial más compleja y su imputación se agravó.

La investigación detrás del hombre que atropellaron y balearon “por error” en Córdoba

El joven de 26 años habría disparado contra el hombre de 37 porque se habría confundido de motocicleta. Semanas atrás, habría tenido un altercado violento con otro sujeto que tenía la misma o una similar, según testigos que hablaron con las autoridades.

Vilches se encuentra detenido en la cárcel de Río Cuarto tras una serie de allanamientos. La imputación por tentativa de homicidio cambiará a homicidio calificado.



