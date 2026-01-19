Córdoba: acribillaron a un hombre tras un partido de fútbol y debieron amputarle una pierna

La ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, atraviesa días de conmoción tras un episodio de violencia extrema ocurrido el pasado 7 de enero. Paolo de la Fuente, un deportista oriundo de La Pampa radicado en la localidad hace más de una década, regresaba a su hogar luego de un partido de fútbol cuando fue interceptado en la esquina de las calles Laprida y Salta, donde recibió varios disparos.

Acribillaron a un hombre en Río Cuarto

Según la reconstrucción judicial, De la Fuente circulaba en su motocicleta cuando fue embestido intencionalmente por un Volkswagen Vento. El impacto provocó que el hombre cayera y fuera arrastrado por el asfalto cerca de 20 metros. Acto seguido, el conductor del vehículo descendió y, sin mediar palabra, efectuó una ráfaga de al menos 15 disparos dirigidos a las piernas de la víctima antes de darse a la fuga.

Paolo de la Fuente se encuentra en terapia intensiva.

Si bien inicialmente los investigadores consideraron la hipótesis de un ajuste de cuentas, las pericias posteriores descartaron que Paolo fuera el blanco original del ataque. La principal línea de investigación que maneja el fiscal Pablo Jávega sostiene que el agresor lo confundió con otra persona debido a que compartían una contextura física similar y un modelo de moto parecido.

El estado de salud del hombre acribillado: le amputaron una pierna

El parte médico del Hospital San Antonio de Padua confirmó la gravedad del cuadro clínico de De la Fuente. Los proyectiles ocasionaron daños óseos y vasculares severos que, sumados a las lesiones derivadas del choque inicial, obligaron a los profesionales a realizar la amputación de su pierna derecha.

Actualmente, el paciente permanece internado en la unidad de terapia intensiva bajo coma inducido y con pronóstico reservado. Según informaron fuentes institucionales, el hombre presenta complicaciones renales derivadas de las heridas sufridas. Su esposa, Lucrecia Méndez, describió a Paolo como una persona trabajadora y apasionada por el deporte que hoy se encuentra peleando por sobrevivir.

Avances en la causa y pedido de justicia

En el marco de la investigación, la Policía de Córdoba realizó allanamientos en los barrios Abilene y Alberdi, logrando la detención de un joven de 26 años. El sospechoso fue imputado por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa y permanece alojado en la cárcel local. Durante los operativos, se secuestraron el auto involucrado y dos armas de fuego.

Ante la gravedad del hecho, la familia de la víctima convocó a una movilización hacia la municipalidad para exigir justicia y denunciar el incremento de la inseguridad. El caso generó un fuerte repudio social, mientras la comunidad espera la evolución médica de un hombre que, según su entorno, fue víctima de una violencia tan brutal como equivocada.