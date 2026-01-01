Violencia urbana en Córdoba: el primer crimen de 2026 fue por una pelea a balazos

Un joven fue asesinado de un balazo en la cabeza en medio de una brutal pelea que mantuvieron varias personas en la mañana del jueves primero de enero en barrio Ferrer, en la zona sudoeste de la ciudad de Córdoba y en otro trágico caso de violencia urbana.

En la escena de la pelea se encontraron 19 vainas servidas de balazos disparados con pistola. Este enfrentamiento entre vecinos de distintas facciones dejó heridos a golpes y una vivienda terminó incendiada como parte de la venganza de uno de los grupos.

La violencia urbana sigue siendo la principal causa de muerte intencional en Córdoba. (La Voz / Archivo)

Cuerpos especiales de la Policía acudieron al lugar y, tras disparos con armamento menos letal (balazos con postas de gas pimienta), lograron que cesaran las peleas.

No hay detenidos ni imputados en torno al caso, pero la principal hipótesis del asesinato es que se trató de un caso de violencia urbana: una pelea entre bandos por motivos que no están en claro. La investigación avanza con los primeros testimonios e informes que van recabando las pesquisas policiales. Los forenses determinarían que la víctima recibió un balazo en el rostro.

Policía de Córdoba. Patrullero. Imagen ilustrativa. (Archivo)

INCENDIARON UNA CASA EN PLENA PELEA

En una secuencia demencial, empezaron a producirse disparos en plena calle lo que fue seguido de corridas hacia distintos puntos. Un joven cayó al suelo y no se movió más. Fue a la altura de la calle Ernesto La Padula al 1300.

El crimen no frenó las riñas que continuaron por varios minutos. Una turba atacó una vivienda ubicada en la misma zona y comenzó a incendiarla. Poco después arribaron varias dotaciones de bomberos que lograron sofocar las llamas. No hubo que lamentar heridos por la acción del fuego.

Incendio en Córdoba (Policía).

El 2025 terminó con alrededor de 90 homicidios en la provincia de Córdoba. Llamativamente, se evidencia una baja en la cantidad de crímenes respecto a años anteriores. La principal causa de muerte intencional en Córdoba se debe a la violencia urbana.