Violencia urbana en Córdoba: murió un hombre al ser atacado por vecinos en una riña

En lo que sería otro caso de violencia urbana en Córdoba, la Justicia y la Policía investigan las circunstancias que rodean el homicidio de un hombre que había sido atacado por otros vecinos en barrio Eco Tierra, en la zona nordeste de esta ciudad.

No hay detenidos hasta el momento. Fuentes de la causa indicaron que se trató de una riña vecinal por motivos a determinar. La víctima fatal fue identificada como Daniel Javier Flores, quien tenía 30 años y vivía en barrio Betania.

Policía de Córdoba. Patrullero. Imagen ilustrativa. (Policía de Córdoba)

Todo sucedió en la noche del pasado domingo cuando, por motivos bajo investigación, se produjo una pelea vecinal en la manzana 15 del mencionado barrio. Fuentes policiales informaron que varias personas llegaron hasta una casa donde había tres hombres. A los pocos instantes, se produjo una violenta pelea entre todos.

En esas circunstancias, Flores resultó con graves politraumatismos, tanto en el cráneo como en el tórax, tras ser atacado por otras personas. Otro joven resultó golpeado en una mano.

Flores alcanzó a ser trasladado por su cuñada hasta el Hospital Florencio Díaz, donde quedó internado en grave estado y finalmente murió. Trascendió que además hubo heridos.

HOMICIDIO BAJO INVESTIGACIÓN

El caso es investigado ahora por el Departamento Homicidios de la Policía bajo directivas de la fiscalía de turno. Se trabaja en la recolección de testimonios (lo que no es simple) y en distintas averiguaciones a fin de determinar cómo fue que sucedió todo y, fundamentalmente, dar con todos los involucrados.

El crimen se agrega a una preocupante secuencia de homicidios (y peleas con heridos) en el marco de episodios de violencia urbana en Córdoba en los últimos tiempos.